Niğde'de polis ve jandarmanın 19-25 Ekim denetimlerinde 9 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Niğde'de polis ve jandarmanın 19-25 Ekim denetimlerinde 9 kişi tutuklandı

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Niğde\'de polis ve jandarmanın 19-25 Ekim denetimlerinde 9 kişi tutuklandı
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Niğde Valiliği, 19-25 Ekim'de polis ve jandarmanın denetim ve operasyonlarında 9 kişinin tutuklandığını, aranan 46 şahsın yakalandığını açıkladı. Kent genelinde asayiş olaylarında 259 şahıs hakkında işlem başlatılırken trafik denetimlerinde toplam 2 bin 713 cezai işlem uygulandı.

Niğde'de polis ve jandarma ekiplerinin 19-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetim ve operasyonlara ilişkin veriler paylaşıldı.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada asayiş ve narkotik suçlarından toplam 9 kişinin tutuklandığı çeşitli suçlardan aranan 46 şahsın da yakalandığı bildirildi.

Kent genelinde meydana gelen asayiş olayları kapsamında 259 şahıs hakkında işlem başlatılırken operasyonlarda 5 tabanca, 6 şarjör, 35 fişek, 1 av tüfeği, 1 motosiklet ve 1 kesici-delici alet ele geçirildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 46 şahıs yakalanarak haklarında gerekli işlemler yapıldı.

Uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 22 şüpheli yakalandı, 3 kişi tutuklandı.

Kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda içi tütünle doldurulmuş 50 bin makaron ile 1 sahte çek ele geçirildi.

Terörle mücadele çalışmaları kapsamında ise 1 şahıs yakalandı.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 11 yabancı uyruklu kişi hakkında yasal işlem başlatılarak geri gönderme merkezine teslim edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonucunda şüpheli ölüm, silahla tehdit, intihara teşebbüs, yaralamalı trafik kazası, ateş etme, hırsızlık ve farklı kimlik bilgisi kullanma olayları olmak üzere toplam 8 olay vücut izlerinden aydınlatıldı. Olaylarla bağlantılı 9 fail tespit edildi.

Trafikte 2 bin 713 cezai işlem

Trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 36 bin 43 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı belirlenen, 283'ü motosiklet olmak üzere toplam 2 bin 150 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Ayrıca 16'sı motosiklet olmak üzere 171 araç trafikten men edildi.

Sivil ekipler ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden gerçekleştirilen kontrollerde ise 584 araç sürücüsü denetlendi. İhlal tespit edilen, 42'si motosiklet olmak üzere 563 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Böylece kent genelinde bir haftalık trafik denetimlerinde toplam 2 bin 713 cezai işlem gerçekleştirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü denetim ve operasyonların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
Niğde Valiliği3. SayfaGüncelTrafikAsayişPolisNiğdeSon Dakika

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