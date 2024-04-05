Niğde'de sahte avukatlar tutuklandı - Son Dakika
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Niğde'de sahte avukatlar tutuklandı

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, kendilerini avukat olarak tanıtarak nitelikli dolandırıcılık yapan çete üyelerini İstanbul'da yakaladı. İhbar üzerine başlatılan çalışmada, şahısların bir kişiyi 400 bin lira dolandırdığı tespit edildi. Yaklaşık 5 aylık fiziki, teknik ve istihbari çalışmalar sonucunda olayın İstanbul'da organize edildiği ve gerçekleştirildiği belirlendi. Operasyon neticesinde 4 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

05.04.2024 18:55
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Niğde'de sahte avukatlar tutuklandı

NEVŞEHİR - Kendilerini avukat olarak tanıtarak nitelikli dolandırıcılık yapan çete üyeleri İstanbul'da yakalandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Ali K. isimli şahsın kendilerini avukat olarak tanıtan kişilerin kendisini 400 bin lira dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Ekipleri; jigolo sitesine üye olduğu ve üyelik sözleşmesinden doğan maliyeye borcundan icralık olduğu gerekçesi ile kendisini avukat olarak tanıtan şahıslar tarafından 400 bin TL paranın parça parça kendisine söylenen hesaplara yatırması neticesinde 'Nitelikli Dolandırıcılık' olayının gerçekleştiğini tespit etti. Nevşehir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 5 aylık fiziki, teknik ve istihbari çalışmalar, bankalar ile yapılan yazışmalar ve kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmada ayrıca GSM operatörleri, internet sitesi/alış veriş siteleri ile yapılan yazışmalar neticesinde olayın İstanbul ilinde ikamet eden 5 şüpheli şahıs tarafından organize edildiği ve gerçekleştirildiği tespit edilmiş ve şüphelilere ait 6 ayrı adreste yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde, 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA

Nevşehir, İstanbul, Niğde, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de sahte avukatlar tutuklandı - Son Dakika

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