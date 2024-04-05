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Niğde'de sahte avukatlar tutuklandı

NEVŞEHİR - Kendilerini avukat olarak tanıtarak nitelikli dolandırıcılık yapan çete üyeleri İstanbul'da yakalandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Ali K. isimli şahsın kendilerini avukat olarak tanıtan kişilerin kendisini 400 bin lira dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Ekipleri; jigolo sitesine üye olduğu ve üyelik sözleşmesinden doğan maliyeye borcundan icralık olduğu gerekçesi ile kendisini avukat olarak tanıtan şahıslar tarafından 400 bin TL paranın parça parça kendisine söylenen hesaplara yatırması neticesinde 'Nitelikli Dolandırıcılık' olayının gerçekleştiğini tespit etti. Nevşehir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 5 aylık fiziki, teknik ve istihbari çalışmalar, bankalar ile yapılan yazışmalar ve kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmada ayrıca GSM operatörleri, internet sitesi/alış veriş siteleri ile yapılan yazışmalar neticesinde olayın İstanbul ilinde ikamet eden 5 şüpheli şahıs tarafından organize edildiği ve gerçekleştirildiği tespit edilmiş ve şüphelilere ait 6 ayrı adreste yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde, 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.