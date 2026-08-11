Niğde'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Niğde'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Niğde\'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Niğde'nin Bor ilçesinde otomobilin üç tekerlekli motosikletle çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Niğde'nin Bor ilçesinde otomobil ve üç tekerlekli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 08.15 sıralarında Bor ilçesi Kızılca-Zengen yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. yönetimindeki 51 LA 807 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden S.B. idaresindeki 51 AFK 099 plakalı üç tekerlekli motosikletle çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada üç tekerlekli motosiklette bulunan sürücü S.B. ile M.T., otomobilde yolcu olarak bulunan N.D. ile H.D. ile yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken durumu ağır olan S.B. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Trafik, Niğde, Bor, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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