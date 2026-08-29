Niğde'de Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
Niğde'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil refüje çıkarak kazaya sebep oldu, sürücü yaralandı.
Niğde'de kontrolden çıkarak refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Süleyman Fethi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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