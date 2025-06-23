Nihal Candan'ın ölmeden önceki mesajları ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Nihal Candan'ın ölmeden önceki mesajları ortaya çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
Nihal Candan\'ın ölmeden önceki mesajları ortaya çıktı
23.06.2025 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Nihal Candan\'ın ölmeden önceki mesajları ortaya çıktı
Haber Videosu

Anoreksiya nedeniyle hayatını kaybeden Nihal Candan'ın, ölümünden kısa süre önce bir gazeteciye gönderdiği ''Ölmek istiyorum'' mesajı ortaya çıktı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 27 yaşındaki genç fenomenin son sözleri yürek burktu. Candan'ın mesajlarında hem fiziksel acısını hem de yaşadığı psikolojik baskıyı açıkça dile getirdiği görüldü.

Anoreksiya nedeniyle 23 kiloya kadar düşen ve yoğun bakıma alınan Nihal Candan'ın önceki gün kalbi durmuş, müdahale sonrası hayata döndürülmüştü. Ancak 24 saat içinde kalbi ikinci kez durdu ve kurtarılamadı. Genç fenomenin "Yaşayamıyorum" şeklindeki son sözleri ise yürekleri yaktı.

Yeme bozukluğu hastalığı nedeniyle 23 kiloya kadar düşen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Nihal Candan'ın önceki gün kalbi durmuş, müdahale sonrası hayata döndürülmüştü. Ancak 24 saatlik kritik sürecin sonunda kalbi ikinci kez duran genç fenomen, kurtarılamadı.

Nihal Candan'ın ölmeden önceki mesajları ortaya çıktı

Sosyal medya fenomeni kardeşler Nihal Candan ve Bahar Candan, Kasım 2023'te "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutukluluğu sürecinde ciddi sağlık sorunları yaşayan Nihal Candan'a, yeme bozukluğu olarak bilinen Anoreksiya Nervoza teşhisi konmuştu.

Nihal Candan'ın ölmeden önceki mesajları ortaya çıktı

Sağlık durumu her geçen gün kötüleşen 27 yaşındaki Candan, hastalığının ilerlemesi ve yaşadığı psikolojik çöküntü nedeniyle geçtiğimiz aylarda tahliye edilerek hastaneye kaldırılmıştı. Ancak tedaviye direnç gösterdiği ve yemek yemeyi reddettiği öğrenildi.

Nihal Candan'ın ölmeden önceki mesajları ortaya çıktı

Kardeşi Bahar Candan, geçtiğimiz günlerde yaptığı çarpıcı bir paylaşımda, "Ablamın organları iflas etmiş. Tedaviyi reddediyor. Ölmek istiyor" diyerek Nihal'in sağlık durumunun ciddiyetini gözler önüne sermişti.

HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Nihal Candan'ın kalbi, 19 Haziran'da durmuş ancak doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırılmıştı. 21 Haziran'da ise ikinci kez kalbinin durduğu ve bu kez tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı. Genç fenomen, yaşam mücadelesini kaybetti.

SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

@i.likechaos isimli magazin sayfası Nihal Candan'ın gazeteci bir basın mensubuna attığı son mesajları paylaştı. Candan mesajında "Ölmek istiyorum" dedi ve ekledi, "Ölürsem Bahar'ı da bırakırlar bunun haberini de yapabilirsin azıcık iyi olunca çıkan haberlere bak! Herkes rahatlar hiç yaşanmamış gibi yapmaktan başka şansım varmış gibi üstüme geliyorlar..."

Nihal Candan'ın ölmeden önceki mesajları ortaya çıktı

Nihal Candan, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nihal Candan'ın ölmeden önceki mesajları ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Murat Çevre:
    Yani bırakın bu gereksizleri Dunya yanıyor Dünya 93 20 Yanıtla
  • Okan Oğuz:
    Hadi güzel admincim bi nihal candan bi osimhen amma ilgini çekiyor senin sürekli haber yapıyorsun hiç güncel dünyayı takip etmiyormusunuz gün içinde çalışırken sizden haber alalım diye giriyoruz sürekli aynı haberlerden sıkıldık ya kim napsın nihal candanın son mesajını dinya çalkalanıyor o haberleri yapsana be kardeşim 49 6 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    eeee sonra ??? 33 10 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    AMMAN BIRAKIN ŞU ÜÇKAĞITÇILARI DOĞRU OLSALAR HAPSE SALLAMAZLAR DI. 9 5 Yanıtla
  • Tekin Karakoç:
    bazı insanların başına o kadar musibet geldiği halde, neden hatalarından ibret almayıpta ders çıkartmıyorlar anlamıyorum 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu İznik Gölü'nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu
ABD’nin İran saldırısına BM Genel Sekreteri Guterres’ten ilk yorum ABD'nin İran saldırısına BM Genel Sekreteri Guterres'ten ilk yorum
Pogba futbola yeniden döndü Monaco’ya salı günü imzayı atıyor Pogba futbola yeniden döndü! Monaco'ya salı günü imzayı atıyor
Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo’nun yanına gidiyor Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo'nun yanına gidiyor
Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü
Anne, öz kızını boğarak öldürdü Anne, öz kızını boğarak öldürdü
Çin’den ABD’ye İran tepkisi: Orta Doğu’da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz Çin'den ABD'ye İran tepkisi: Orta Doğu'da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz
10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi 10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi
Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe’den transfer Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer
Donald Trump: İran rejimi İran’ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın Donald Trump: İran rejimi İran'ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın?
Samsun’daki konser çıkışında bıçaklı kavga Samsun'daki konser çıkışında bıçaklı kavga

18:58
Al Hilal’den Osimhen sonrası En-Neysri isteği
Al Hilal'den Osimhen sonrası En-Neysri isteği
18:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran’da nükleer tehlike ortaya çıkıyor
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran'da nükleer tehlike ortaya çıkıyor
17:36
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
16:46
Orta Doğu’da tansiyonu yükselten Trump’tan petrol uyarısı
Orta Doğu'da tansiyonu yükselten Trump'tan petrol uyarısı
15:57
Son ankette birinci sıra değişti Ne AK Parti ne de CHP
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
08:37
Hoş geldin Paul Pogba Yeni adresi resmen belli oldu
Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu
08:20
ABD’nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi Hamaney adres verdi
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi
08:09
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp Yayın sonrası hayatını kaybetti
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti
07:56
İsrail, İran’daki 6 havaalanını vurdu 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
İsrail, İran'daki 6 havaalanını vurdu! 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
07:53
Yok böyle maç İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
Yok böyle maç! İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
07:41
Galatasaray’ın yıldızı futbolu bıraktı
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı
07:40
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
07:19
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi Füzeler peş peşe ateşlendi
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi
07:18
Uçak kalktı geliyor Süper Lig’de yılın sürprizi
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig'de yılın sürprizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2025 19:21:58. #7.13#
SON DAKİKA: Nihal Candan'ın ölmeden önceki mesajları ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.