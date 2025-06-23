Nihal Candan\'ın ölmeden önceki mesajları ortaya çıktı

Anoreksiya nedeniyle 23 kiloya kadar düşen ve yoğun bakıma alınan Nihal Candan'ın önceki gün kalbi durmuş, müdahale sonrası hayata döndürülmüştü. Ancak 24 saat içinde kalbi ikinci kez durdu ve kurtarılamadı. Genç fenomenin "Yaşayamıyorum" şeklindeki son sözleri ise yürekleri yaktı.

Yeme bozukluğu hastalığı nedeniyle 23 kiloya kadar düşen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Nihal Candan'ın önceki gün kalbi durmuş, müdahale sonrası hayata döndürülmüştü. Ancak 24 saatlik kritik sürecin sonunda kalbi ikinci kez duran genç fenomen, kurtarılamadı.

Sosyal medya fenomeni kardeşler Nihal Candan ve Bahar Candan, Kasım 2023'te "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutukluluğu sürecinde ciddi sağlık sorunları yaşayan Nihal Candan'a, yeme bozukluğu olarak bilinen Anoreksiya Nervoza teşhisi konmuştu.

Sağlık durumu her geçen gün kötüleşen 27 yaşındaki Candan, hastalığının ilerlemesi ve yaşadığı psikolojik çöküntü nedeniyle geçtiğimiz aylarda tahliye edilerek hastaneye kaldırılmıştı. Ancak tedaviye direnç gösterdiği ve yemek yemeyi reddettiği öğrenildi.

Kardeşi Bahar Candan, geçtiğimiz günlerde yaptığı çarpıcı bir paylaşımda, "Ablamın organları iflas etmiş. Tedaviyi reddediyor. Ölmek istiyor" diyerek Nihal'in sağlık durumunun ciddiyetini gözler önüne sermişti.

HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Nihal Candan'ın kalbi, 19 Haziran'da durmuş ancak doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırılmıştı. 21 Haziran'da ise ikinci kez kalbinin durduğu ve bu kez tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı. Genç fenomen, yaşam mücadelesini kaybetti.

SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

@i.likechaos isimli magazin sayfası Nihal Candan'ın gazeteci bir basın mensubuna attığı son mesajları paylaştı. Candan mesajında "Ölmek istiyorum" dedi ve ekledi, "Ölürsem Bahar'ı da bırakırlar bunun haberini de yapabilirsin azıcık iyi olunca çıkan haberlere bak! Herkes rahatlar hiç yaşanmamış gibi yapmaktan başka şansım varmış gibi üstüme geliyorlar..."