Nihal Candan son yolculuğuna uğurlanıyor! Acılı annenin feryadı yürek yaktı - Son Dakika
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Nihal Candan son yolculuğuna uğurlanıyor! Acılı annenin feryadı yürek yaktı

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Nihal Candan son yolculuğuna uğurlanıyor! Acılı annenin feryadı yürek yaktı
21.06.2025 13:19
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Nihal Candan son yolculuğuna uğurlanıyor! Acılı annenin feryadı yürek yaktı
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Uzun süredir anoreksiya nervoza hastalığıyla mücadele eden sosyal medya fenomeni Nihal Candan, ikinci kez kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti. 23 kiloya kadar düşen Candan, İstanbul'da Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze töreninde feryat eden anne Umut Candan, ''Bir lokma niye yediremediniz?'' diyerek isyan etti.

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, uzun süredir mücadele ettiği anoreksiya nervoza hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. İkinci kez kalbinin durduğu belirtilen Candan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sağlık sorunları nedeniyle 23 kiloya kadar düşen Nihal Candan, bugün İstanbul'da Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Nihal Candan son yolculuğuna uğurlanıyor! Acılı annenin feryadı yürek yaktı

ANNEDEN YÜREK YAKAN SÖZLER

Cenaze sırasında ayakta durmakta güçlük çeken anne Umut Candan, gözyaşları içinde feryat etti. "Çırpındım ben, neden duymadınız? Benim çocuğum gitti, şimdi ben ne yapacağım? Ben nasıl yaşayacağım? Bir tane lokma niye yediremediniz?" diyerek yaşadığı acıyı dile getirdi.

Nihal Candan son yolculuğuna uğurlanıyor! Acılı annenin feryadı yürek yaktı

Anne Candan, yoğun bakım sürecine de değinerek, "Ben yoğun bakımda bakım yapılacak, iyileşecek, odasına dönecek sandım. Çocuklarım suçsuz diye bağırdım, kimse duymadı. Aç diye bağırdım, kimse duymadı," sözleriyle yaşadığı çaresizliği paylaştı.

Nihal Candan son yolculuğuna uğurlanıyor! Acılı annenin feryadı yürek yaktı

Nihal Candan'ın kardeşi Bahar Candan ise tabuta dakikalar boyunca sarılarak ağladı.

Nihal Candan son yolculuğuna uğurlanıyor! Acılı annenin feryadı yürek yaktı

Nihal Candan'ın cenazesi, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ndeki törenin ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

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Son Dakika 3.Sayfa Nihal Candan son yolculuğuna uğurlanıyor! Acılı annenin feryadı yürek yaktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • MAHMUT BAŞAK:
    Layık olduğu yere git yere 39 195 Yanıtla
  • MAHMUT BAŞAK:
    İnsanlara dünyadayken bu haramdır bu günahtır yapmayı dediğin zaman kıyameti kopartırlar şimdi gerçek şimdi hesap zamanı 126 53 Yanıtla
  • Ali null:
    tutuklandı suçsuz du cezaevinde psikoloji di bu sorumlu hükümet di 23 sene başında kaldığı artık git diyoruz 28 112 Yanıtla
  • Deniz Demir:
    Suçsuz yere yattı o kadar kara para aklama varki tutuklma olsa Ankara'da insan kalmaz candan mekanın cennet olsun suçsuz yere harcandi 33 85 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Örnek anne 33 18 Yanıtla
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