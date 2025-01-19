Nişanlı Çift Fırat Nehri'ne Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Nişanlı Çift Fırat Nehri'ne Düştü

Geniş Video İzle

Şanlıurfa'da nişanlı çiftin aracı Fırat Nehri'ne uçtu, çift kurtuldu.

19.01.2025 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gezintiye çıkan çiftin aracı Fırat Nehri'ne uçtu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde gezintiye çıkan nişanlı çiftin otomobili Fırat Nehri'ne uçtu. Ters dönen otomobildeki çift kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana geldi. Nişanlısıyla birlikte Fırat Nehri'nin kıyısında gezintiye çıkan M.A., kullandığı 58 ADH 690 plakalı otomobilinin kontrolünü kaybetti. Devrilen otomobil ters dönerek suya düştü. Aracın içerisindeki çift, kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Yara almadan kurtulan çift, üzerlerindeki şoku atlattıktan sonra durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, aracın çıkartılması için vinç çağırdı. Halat bağlanan otomobil, sudan çıkartıldı.

Nişanlı Çift Fırat Nehri\'ne Düştü
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Fırat Nehri, Şanlıurfa, Otomobil, Birecik, 3-sayfa, trafik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nişanlı Çift Fırat Nehri'ne Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:26 Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı
15:03 Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek
14:46 Özel’in masasındaki ankette çarpıcı sonuç Özel'in masasındaki ankette çarpıcı sonuç
14:04 Ateşkesin hemen ardından İsrail’den art arda endişe verici açıklamalar Ateşkesin hemen ardından İsrail'den art arda endişe verici açıklamalar
12:13 Gazze’de ateşkes başladı Gazze'de ateşkes başladı
09:47 Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık
09:42 Fatih Terim kolunda servet taşıyor Fatih Terim kolunda servet taşıyor
09:36 TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor
09:22 Avrupa’nın hasta adamına bir kötü haber de IMF’den Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den
09:22 Nuri Şahinli Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahinli Dortmund'a bir şok daha
09:18 Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu
08:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor
08:47 Dilan Çıtak’ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı Dilan Çıtak'ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı
08:47 Barış Alper Yılmaz dünyaları kaçırdı Barış Alper Yılmaz dünyaları kaçırdı
08:21 Wanda Nara’nın itirafı şaşkına çevirdi: Icardi beni çıplak halde filme aldı Wanda Nara'nın itirafı şaşkına çevirdi: Icardi beni çıplak halde filme aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 15:57:01. #1.12#
SON DAKİKA: Nişanlı Çift Fırat Nehri'ne Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.