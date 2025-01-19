Nişanlı Çift Fırat Nehri\'ne Düştü

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Gezintiye çıkan çiftin aracı Fırat Nehri'ne uçtu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde gezintiye çıkan nişanlı çiftin otomobili Fırat Nehri'ne uçtu. Ters dönen otomobildeki çift kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana geldi. Nişanlısıyla birlikte Fırat Nehri'nin kıyısında gezintiye çıkan M.A., kullandığı 58 ADH 690 plakalı otomobilinin kontrolünü kaybetti. Devrilen otomobil ters dönerek suya düştü. Aracın içerisindeki çift, kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Yara almadan kurtulan çift, üzerlerindeki şoku atlattıktan sonra durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, aracın çıkartılması için vinç çağırdı. Halat bağlanan otomobil, sudan çıkartıldı.