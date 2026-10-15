Nizip'te depremde ağır hasar alan 50 yıllık iş hanı ve lojmanda yıkım başladı - Son Dakika
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Nizip'te depremde ağır hasar alan 50 yıllık iş hanı ve lojmanda yıkım başladı

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Nizip\'te depremde ağır hasar alan 50 yıllık iş hanı ve lojmanda yıkım başladı
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 50 yıllık iş hanı ve lojman için yıkım çalışması başlatıldı. Yasal süreçlerin ardından çevre güvenliği alınarak iş makineleriyle başlatılan yıkım, deprem sonrası boşaltılan ve tehlike saçan binayı kapsıyor.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan ve 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 50 yıllık iş hanı ve lojmanda yıkım çalışması başlatıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan 50 yıllık iş hanı ve lojman, 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldı. Depremlerin ardından boşaltılan ve tehlike saçan 50 yıllık bina için yıkım kararı verildi. Yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından yıkım için harekete geçildi. Sabah erken saatlerde çevre güvenliğini alan ekipler, iş makinelerinin yardımıyla yıkım çalışması başlattı.

Yıkım çalışması yapılan binanın Nizip'te faaliyete geçen ilk iş hanı olduğu ve önceki yıllarda bir bölümünün belediye personeli için lojman olarak kullanıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
Gaziantep3. SayfaGüncelDepremNizipYıkımEmlakSon Dakika

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