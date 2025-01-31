Norveç, Rus Gemisine El Koydu - Son Dakika
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Norveç, Rus Gemisine El Koydu

Norveç, Baltık Denizi'ndeki kablo hasarı nedeniyle Rus mürettebatlı 'Silver Dania' gemisine el koydu.

31.01.2025 15:22
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Norveç, Baltık Denizi altındaki telekomünikasyon kablosuna zarar verdiği şüphesiyle Rus mürettebatlı bir gemiye el koydu.

Letonya ve İsveç arasında Baltık Denizi altındaki telekomünikasyon kablosunun hasar görmesiyle bağlantılı bir gemiye daha el konuldu. Norveç polisi, dün akşam saatlerinde Letonya'nın talebi üzerine kuzeydeki Tromso kasabası açıklarında Rusya'nın St. Petersburg kentinden Murmansk kentine giden Norveç bandıralı "Silver Dania" adlı kargo gemisine el koyduklarını açıkladı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, "Geminin Baltık Denizi'nde bir kabloya ciddi hasar verdiğinden şüpheleniliyor. Polis arama yapmak, sorgulama ve kanıtları güvence altına almak için gemide" ifadesi kullanıldı. Mürettebat ile gemi sahibi firmanın polisle iş birliği yaptığı belirtilen açıklamada, gemideki tüm mürettebatın Rusya vatandaşı olduğu ifade edildi.

Geminin sahibi olan Silver Sea firması, suçlamaları reddederek kargo gemisinin hatalı bir eylemde bulunmadığını açıkladı.

Bir gemiye daha el konulmuştu

Letonya ve İsveç, 26 Ocak'ta Letonya'nın Ventspils kasabası ile İsveç'in Gotland adasını birbirine bağlayan Letonya Devlet Radyo ve Televizyon Merkezi'ne (LVRTC) ait kablonun hasar gördüğünü açıklamıştı. İsveç sahil güvenliği, sabotaj soruşturması çerçevesinde Malta bandıralı "Vezhen" adlı bir gemiye el koymuştu.

NATO, kabloları korumak için misyon başlatmıştı

Geçtiğimiz yıl 17 ve 18 Kasım'da İsveç sularında iki telekomünikasyon kablosu kesilmiş, 25 Aralık'ta ise Finlandiya ve Estonya arasındaki elektrik kablosu ve 4 telekomünikasyon kablosu hasar görmüştü. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 14 Ocak'ta Baltık bölgesinde denizaltı iletişim kablolarının korunması için yeni misyon başlatıldığını açıklamıştı. - OSLO

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Norveç, Rus Gemisine El Koydu - Son Dakika

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