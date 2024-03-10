Yolcu otobüsü kontrolden çıkıp evin bahçesine girdi

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Seçim öncesi emekli maaşına ve asgari ücrete zam yapılacak mı?

CHP cephesinden Erdoğan\'ın "Bu benim son seçimin" çıkışına ilişkin ilk sözler

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir evin bahçesine girdi. Yolcular kaza sırasında panik yaşarken herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmaması faciayı önledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Duruca köyü mevkiinde seyir halindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir evin bahçesine girdi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde yolcularda herhangi bir olumsuz durum gözlenmezken kaza hakkında inceleme başlatıldı.