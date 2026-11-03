Nusaybin-Mardin karayolunda iki araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 yaralı hastaneye kaldırıldı

Mardin- Nusaybin karayolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nusaybin-Mardin karayolunda seyir halindeki iki araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ölen vatandaşın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeni ile karayolunda metrelerce araç trafiği oluştu.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.