Odunpazarı'nda gençlerin yaktığı traktör lastiği yangınını itfaiye söndürdü - Son Dakika
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Odunpazarı'nda gençlerin yaktığı traktör lastiği yangınını itfaiye söndürdü

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Odunpazarı\'nda gençlerin yaktığı traktör lastiği yangınını itfaiye söndürdü
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde dün akşam bir parkta kimliği belirlenemeyen genç şahıslar traktör lastiğini ateşe verdi. 112'ye yapılan ihbarla gelen itfaiye yangını çevreye sıçramadan söndürdü, polisi gören gençler bölgeden kaçtı.

Eskişehir'de kimliği belirlenemeyen genç şahıslar tarafından parkta traktör lastiği yakılarak çıkarılan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi Polat Bey Sokak üzerinde bulunan bir parkın içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirlenemeyen genç şahıslar, bir traktör lastiğini ateşe verdi. Alevin büyüdüğünü gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisi gören gençler koşarak bölgeden uzaklaşırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, çevreyeye sirayet etmeden söndürüldü.

Kaynak: İHA
OdunpazarıEskişehir3. SayfaİtfaiyeGüncelSon Dakika

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