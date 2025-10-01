Üniversitede yüz kızartan olay! Öğretim üyesi görevden uzaklaştırıldı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) görevli Dr. Öğretim Üyesi M.B., bir kız öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı. MAKÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi yönetimine başvuran bir kız öğrenci, Dr. Öğretim Üyesi M.B.'nin kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddiasında bulundu.
Bunun üzerine MAKÜ yönetimi M.B.'yi görevden uzaklaştırarak durumu Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) bildirdi. M.B. hakkındaki kararın YÖK Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verileceği belirtildi.
