3.Sayfa

Üniversitede yüz kızartan olay! Öğretim üyesi görevden uzaklaştırıldı

01.10.2025 16:04
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde bir kız öğrenci, Dr. Öğretim Üyesi M.B.'nin kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla okul yönetimine başvurdu. İddiayı değerlendiren üniversite yönetimi, M.B.'yi görevden uzaklaştırdı ve durumu Yükseköğretim Kurulu'na bildirdi. M.B. hakkındaki kararın YÖK Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verileceği belirtildi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) görevli Dr. Öğretim Üyesi M.B., bir kız öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı. MAKÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi yönetimine başvuran bir kız öğrenci, Dr. Öğretim Üyesi M.B.'nin kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddiasında bulundu.

KARARI YÖK DİSİPLİN KURULU VERECEK

Bunun üzerine MAKÜ yönetimi M.B.'yi görevden uzaklaştırarak durumu Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) bildirdi. M.B. hakkındaki kararın YÖK Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verileceği belirtildi.

Kaynak: DHA

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 3-sayfa, Eğitim, Toplum, Hukuk, Son Dakika

