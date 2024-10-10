Öğretmen Miray'ı öldürmekten yargılanıyor - Son Dakika
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Öğretmen Miray'ı öldürmekten yargılanıyor

Öğretmen Miray\'ı öldürmekten yargılanıyor

Ordu'da okulda meydana gelen kazada Miray Arslan'ı çarparak öldüren öğretmen Banu Kaya yargılanıyor.

10.10.2024 16:00
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Ordu'da, 'uyum haftası' kapsamında okuluna giden birinci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a (7), kullandığı cip ile çarparak hayatını kaybetmesine yol açan okulun beden eğitimi ve spor öğretmeni, 2'nci kez hakim karşısına çıktı. Savcı mütalaasında öğretmenin 'asli kusurlu' olduğu belirtildi.

Altınordu ilçesi Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlk ve Ortaokulu'nda 2 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen olaya ilişkin, okulun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Banu Kaya'nın yargılamasına devam edildi. İlk duruşması, Ordu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 24 Eylül 2024 tarihinde görülen duruşmanın 2'ncisinde ise öğretmen Banu Kaya, sanık sıfatı ile katıldığı duruşmaya, tutuklu bulunduğu Efirli E Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada, müşteki sıfatıyla anne Eda ve baba Yakup Arslan ile Miray'ın ailesi, taraf ve sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmada anne Eda ve baba Yakup Arslan, önceki beyanlarını yineledi, avukatları ise mahkemeye 2 farklı tarihte sundukları dilekçeyi ve içerisindeki taleplerini tekrar ettiklerini söyledi.

Tahliye talep etti

Öğretmen Banu Kaya ise önceki verdiği beyanlarını tekrarlayarak, "Öyle bir şey olduğu için çok üzgünüm. Ben de o ailenin yerinde olabilirdim. Her iki taraf için de zor. Çocuklarım okuyor, bana ihtiyaçları var. Tahliyemi talep ederim, takdir sizin" ifadelerine yer verdi.

Savcı mütalaasında 'asli kusurlu' bulundu

Miray'ın hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan olay kapsamında hazırlanan savcılık mütalaasında, "Okul bahçesinde görüş kısıtlılığına rağmen kontrolsüzce sağa dönüş yaparak manevra alanında bulunan yayayı fark edememiştir. Olayda dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketleriyle asli kusurludur" ifadeleri yer alırken, tutuklu beden eğitimi öğretmeninin 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılanmasını istendi.

Mahkeme heyeti öğretmen Banu Kaya'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Öğretmen ilk duruşmada aracın sensörlerinin uyarı vermediğini iddia etmişti

Öte yandan 24 Eylül 2024 tarihinde görülen ilk duruşmada öğretmen Banu Kaya, mahkemede verdiği ifadesinde aynı okulda 13 yıldır öğretmen olarak görev yaptığını, olay günü okulun demir kapısının açık olduğunu iddia ederek, "Okulun girişinde farklı bir araç park halinde idi. Kapıdan içeriye girdiğimde aracın sensörleri hiçbir şekilde uyarı vermedi. Bu esnada camlar kapalıydı, klima açık radyo ise kapalıydı. Sürgülü kapının alt raylarından geçiş yaptığım sırada araç tümsekten geçiş yaptığımı belli edecek kadar sarsıldı. Aracımı park ettim, kapıyı açtığımda yerde Miray'ı gördüm. O esnada bağrışma sesleri duydum. O esnada fenalaştım, bayıldım beni çay ocağına götürmüşler, gerisini hatırlamıyorum" ifadelerine yer vermişti.

Olayın geçmişi

Altınordu ilçesi Gazi İlk ve Ortaokulu'nda 2 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen olayda, uyum haftası kapsamında ilk kez okula giden birinci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a (7), okul bahçesindeki demir kapının önünde, okulun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Banu Kaya 52 BK 790 plakalı Mercedes GLB 200 marka cipi ile çocuğu fark edemeyerek çarpmış, cipin altına kalarak ağır yaralanan Miray Arslan, kaldırıldığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Öğretmen Miray'ı öldürmekten yargılanıyor - Son Dakika

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