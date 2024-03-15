Oğuz Murat Aci'nın babası: 'Benim manevi gücüm, onların maddi gücünü yenecek, son kazanan ben olacağım'

Oğuz Murat Aci'nın babası Özer Aci: "Benim manevi gücüm, onların maddi gücünü yenecek, son kazanan ben olacağım"
Oğuz Murat Aci'nın babası Özer Aci, anne ile oğlunun ABD'de gülerek sokakta dolaşmasına tepki gösterdi
"Her şeyden önce insanlık dışı bir davranış, şahsen görünce insan olduğuma üzüldüm"
"Ne yazık ki ilk günlerdeki söylemimize rağmen şu ana kadar ne taziyemize gelen oldu ne de acımızı paylaşan oldu"
İSTANBUL - Eyüpsultan'daki feci kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nın babası Özer Aci, anne Eylem Tok ile oğluT.C'nin ABD'de de sokakta gülerek dolaştığı fotoğraflar üzerine, ""Her şeyden önce insanlık dışı bir davranış. Şahsen görünce insan olduğuma üzüldüm. Benim manevi gücüm, onların maddi gücünü yenecek, son kazanan ben olacağım. Bu davada son gülen ben olacağım" dedi.
Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu T.C.'nin karıştığı trafik kazası sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine ve anne-oğlun ABD'ye kaçmasına ilişkin soruşturma sürerken, ABD'ye kaçan 17 yaşındaki T.C ve yazar annesi Eylem Tok New York'ta görüntülenmişti. Eylem Tok ve oğlunun gülerek dolaştığı an tepki çekmişti. Oğuz Murat Aci'nın babası Özer Aci, anne ile oğlunun gülerek sokakta dolaştığı fotoğraflar üzerine açıklama yaptı.
"İnsan olduğuma üzüldüm, son gülen ben olacağım"
Anne ile oğlunun gülerek sokakta dolaştığı anları insanlık dışı bir davranış olarak yorumlayan baba Aci, "Şahsen görünce insan olduğuma üzüldüm. İnsan bir evladı öldürüp, kendisine ait bir başka evladı alıp yanına gülemez. İnsanlık adına, gülmemeli. Sizin de bildiği gibi haklının yanında olan gönüller, orada onu buldu. Özür dileyerek söylüyorum, yüzüne tükürdüler. Bu gidişle o tükürük, onun suratında çok olacak. Son gülen ben olacağım, bundan eminim. 15 gün oldu. 15 gündür niye ifade vermeye gelmedi? Ailenin söylemiş olduğu her şeyin bir gün sonra yalanı ortaya çıkıyor. Bülent Bey, benim haberim yok diyor ama çete başı kendisi. Aileye yardım eden, organize eden, yurtdışına kaçıran, dolaylı olarak elemanlarını ve çalışanlarını seferber eden bence Bülent Bey. Adalet önünde hesabını verecek. Ama neden geç geldiği konusunda bir bilgim yok. Artık onu zaman gösterecek" dedi.
"Gelip adalete teslim olacak, adaletin kestiği cezaya da razı olacaklar, bunun başka bir çıkar yolu yok"
Kamu vicdanını rahatlatmak gerektiğini söyleyen baba Aci, "Bunun için her şeyden önce gelmesi gerekiyor. Ben bugün veya yarın geleceğine inanıyorum. Gelip adalete teslim olacak. Adaletin kestiği cezaya da razı olacaklar. Bunun başka bir çıkar yolu yok. Ondan sonrası için aileye söylüyorum; gelip karakola teslim olduktan sonra taziyeme gelebilirler. Fakat 15 gün sonra ne yüzle gelecekler? Onu da merak ediyorum. Sizin vasıtanızla duyurmak istiyorum. Yazıklar olsun. Bir bakıyorsun, insanlık ölmüş. Ben insan olduğumdan utanıyorum. Her şeyden önce insan, insanlık sergiler. Amerika'ya giderek kimden kaçıyorsun? Eninde sonunda yakalanacaksın. ya orada ya da burada cezanı çekeceksin. Bu 2 artı 2 eşittir 4 gibi bir şey. Zamana yayılabilir ama ben biliyorum ki kamu vicdanı bunu unutmayacaktır. Benim arkamda oldukları müddetçe ben de unutmayacağım. Ömrüm vefa ettikçe bu seslenişi, çağrıyı duyacak" diye konuştu.
"Benim manevi gücüm, onların maddi gücünü yenecek, son kazanan ben olacağım. Bu davada son gülen ben olacağım"
Bülent Cihantimur'un ifadesini okumadığını söyleyen Aci, "Eminim ki, bugün söylediği sözlerin doğru mu, yalan mı olduğu ortaya çıkacaktır. Haberim yoktu, şöyle olmuştu, böyle olmuştu dediyse de az önce dediğim gibi ailenin çete başı o. Bugün 15'inci gün ve ilk günden beri 'iletişime geçildiğini, irtibat sağlandığını, maddi ve manevi yanımda olduklarını söylediklerini ifade ettim. Ben de kendilerine maddi kısmı bir yana bırakın, buyurun görüşelim demiştim. Onlar görüşecek bir şey olmadığını söylediler. Ben de 'eski eşini, çocuğunu adalete teslim edersin, ondan sonra taziyeme gelirsin' dedim. Fakat ne yazık ki ilk günlerdeki söylemimize rağmen şu ana kadar ne taziyemize gelen oldu ne de acımızı paylaşan oldu. Ne manevi olarak yanımızda duran oldu. Maddi kısmı kesinlikle istemiyorum. Bunu dile getirdim. Çok üzücü bir olay, burada 5 aile var. Karşı tarafta 10 aile var. 10 aileden bir tanesi dahi bizi insan yerine koyup 'acınızı paylaşıyoruz, başınız sağ olsun, geçmiş olsun, yaralılarımız iyi midir' gibi soran olmadı. Bu ailelerin hepsini kınıyorum. Yazıklar olsun. Hayatta her şey para mı? Benim manevi gücüm, onların maddi gücünü yenecek. Son kazanan ben olacağım. Bu davada son gülen ben olacağım. Elim bir kaza. Tam acımızı yaşamadan, acımızın içinde bir acı daha yaşadık. Derler ya, sözün bittiği yer. Söz bitse de gerçekler acı oluyor" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Oğuz Murat Aci'nın babası: 'Benim manevi gücüm, onların maddi gücünü yenecek, son kazanan ben olacağım' - Son Dakika
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