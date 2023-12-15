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Okey oynarken ıstakalarla birbirine giren dedeler barıştı - Son Dakika
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Okey oynarken ıstakalarla birbirine giren dedeler barıştı

Muğla'da kıraathanede okey oynarken ıstakalarla birbirine giren 73 yaşındaki Celal Çoban ile 76 yaşındaki Nuri Tüfekçi, bölge halkının araya girmesiyle barıştı. Aynı kıraathanede birlikte çay içen dedeler, şikayetlerini de geri çekti.

15.12.2023 - 09:04,
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Muğla'nın Milas ilçesinde kıraathanede okey oynarken aralarında çıkan kavgayla gündem olan dedeler barıştırıldı. Aynı kıraathanede aynı okey masasında buluşan dedeler, bu kez çay içip şikayetlerinden vazgeçti.

ISTAKAYLA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Milas'ta 24 Kasım günü okey masasında ıstaka ile birbirlerini yaralayan 73 yaşındaki Celal Çoban ile 76 yaşındaki Nuri Tüfekçi okey oynarken tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Celal Çoban ve Nuri Tüfekçi birbirlerini darp emişti, kavga görüntüleri gündem olmuştu.

Okey masasındaki kavgaları gündem olmuştu: O dedeler barıştı

BARIŞIP ŞİKAYETLERİNİ GERİ ÇEKTİLER

Dedeleri barıştırmak için girişimde bulunan hatırlı kişiler ve AK Parti belediye başkan aday adayı Barış Saylak, ilçeye geldi. Saylak, Nuri amcayı ve Celal amcayı kavga ettikleri kıraathanede buluşturdu. İki dede gözyaşları içerisinde barıştı ardından çay içti. İkili daha sonra karakola giderek şikayetlerini geri çekti.

Okey masasındaki kavgaları gündem olmuştu: O dedeler barıştı

Nuri Tüfekçi çok üzüldüğünü belirterek, "Şikayeti geri çekeceğim. Ben her zaman söyledim şikayetçi olmayacaktım" dedi. Celal Çoban ise özür dileyerek, "Barıştığım için çok mutluyum. Abime her zaman saygılıyım, kabahat bende ve abime barıştığı için çok teşekkür ederim. Daha önce böyle bir şey yaşamadım ve mahcubum" diye konuştu.

Okey masasındaki kavgaları gündem olmuştu: O dedeler barıştı
Okey oynarken ıstakalarla birbirine giren dedeler barıştı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Barış Saylak, AK Parti, kavga, Muğla, 3. Sayfa, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Okey oynarken ıstakalarla birbirine giren dedeler barıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okey oynarken ıstakalarla birbirine giren dedeler barıştı - Son Dakika
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