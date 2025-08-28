Kocaeli'nin Körfez İlimtepe'de yapımı süren okul inşaatındaki iş kazasında 4'ncü katındaki asansör boşluğundan düşen EBYÜ Elektrik - Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Celal Türkaslan, hayatını kaybetti. Türkaslan ölüm haberi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini yasa boğdu.
EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent bir taziye mesajı yayımlayarak, "Üniversitemiz Elektrik - Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Celal Türkarslan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Cenazesi Kayseri'nin Tomarza ilçesi Cücün Mahallesinde defnedilecektir. Merhum öğrencimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, arkadaşlarına ve tüm EBYÜ ailemize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.
Okul harçlığını çıkarmak isterken canından oldu
