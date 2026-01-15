Boğaz hattında yıkımlar sürüyor: Beşiktaş'taki ünlü gece kulübünün kaçak kısımları yıkıldı - Son Dakika
Boğaz hattında yıkımlar sürüyor: Beşiktaş'taki ünlü gece kulübünün kaçak kısımları yıkıldı

Boğaz hattında yıkımlar sürüyor: Beşiktaş\'taki ünlü gece kulübünün kaçak kısımları yıkıldı
15.01.2026 15:53  Güncelleme: 15:55
Beşiktaş Kuruçeşme'de bulunan Oligark İstanbul gece kulübüne ait kaçak olduğu tespit edilen 6 eklenti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkıldı. Yıkım işlemleri, havadan görüntülendi.

Beşiktaş Kuruçeşme'deki Oligark İstanbul isimli ünlü gece kulübünün kaçak olduğu tespit edilen 6 eklentisi ekiplerce yıkılarak kullanılamaz hale getirildi. Yıkım yapılan alanlar ve gece kulübündeki çalışmalar havadan görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nce Boğaziçi Koruma Sit Alanı'nda yürütülen denetimler kapsamında, Beşiktaş Kuruçeşme'de bulunan Oligark İstanbul adlı gece kulübünün bazı bölümlerinin kaçak olduğu tespit edilmişti. Tespitlerin ardından yapı tatil tutanağı düzenlenmiş, encümen kararıyla aykırı uygulamalara ilişkin yıkım ve idari para cezası kararı alınmıştı. Yasal sürecin tamamlanmasının ardından belediye ekipleri, encümen kararı doğrultusunda sabah saatlerinde Muallim Naci Caddesi üzerindeki gece kulübüne gelerek kaçak yapılan kafe, restorant ve ocakbaşı olarak kullanılan 6 eklentinin yıkımını gerçekleştirdi.

Sabah saatlerinden itibaren başlayan gece kulübündeki yıkım çalışmaları ise havadan görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde ise Bebek'teki Bebek Otel ve Baylan pastanesinin kaçak bölümleri belediye ekiplerince yıkılmıştı.

Boğaz hattındaki kaçak yapılaşmaya karşı denetim ve yıkım çalışmalarının devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Boğaz hattında yıkımlar sürüyor: Beşiktaş'taki ünlü gece kulübünün kaçak kısımları yıkıldı

SON DAKİKA: Boğaz hattında yıkımlar sürüyor: Beşiktaş'taki ünlü gece kulübünün kaçak kısımları yıkıldı - Son Dakika
