Ordu\'da 8 ayda aranan 5 bin 771 şüpheli yakalandı; trafik kazalarında 32 kişi öldü

Ordu Valisi Muammer Erol, düzenlenen asayiş toplantısında yılın ilk 8 ayında aranması bulunan 5 bin 771 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Vali Erol, yine 8 aylık süre içerisinde trafik kazalarında 24 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Vali Muammer Erol, 2026 yılının ilk 8 ayında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde yürütülen asayiş, narkotik, siber suçlar, terör, kaçakçılık ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kişilere karşı işlenen 10 önemli suç kategorisinde, 2025 yılının ilk 8 ayına göre konut dokunulmazlığının ihlalinin yüzde 2, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun yüzde 3, çocuğun cinsel istismarının ise yüzde 18 oranında azaldığını belirten Vali Erol, hakaret olaylarının yüzde 3, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun yüzde 6,5, kasten yaralama suçunun yüzde 1 ve tehdit suçunun ise yüzde 2 oranında arttığını söyledi.

Kasten öldürme olaylarının 2025'te 3 iken 2026'da 7'ye, cinsel taciz olaylarının ise 60'tan 72'ye yükseldiğini belirten Erol, kişilere karşı işlenen olayların genel toplamında yüzde 1,8 artış meydana geldiğini ifade etti. Bu suçlarda aydınlatma oranının 2025 yılının ağustos ayında yüzde 99,9, 2026 yılının ağustos ayında ise yüzde 99,7 olduğunu kaydetti.

5 bin 771 aranan şahıs yakalandı

Aranan şahıslara yönelik çalışmalarda hapis cezası bulunan bin 792 kişinin yakalandığını açıklayan Erol, ifade vermek üzere aranan 3 bin 979 kişi hakkında da işlem yapıldığını söyledi. Asayiş olayları ve uygulamalarda 197 tabanca, 179 av tüfeği, 143 kurusıkı tabanca ve 3 uzun namlulu tüfek olmak üzere toplam 522 silah ele geçirildiğini belirten Vali Erol, 563 kişi hakkında işlem yapıldığını kaydetti.

Mal varlığına karşı suçlarda yüzde 6,9 artış

Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç kategorisinde 2025 yılının ilk 8 ayına göre oto hırsızlığının yüzde 90, yağma suçunun ise yüzde 28,2 oranında azaldığını belirten Erol, otodan hırsızlık olaylarının 9'dan 12'ye, motosiklet hırsızlığının 5'ten 9'a, evden hırsızlığın 81'den 89'a, iş yerinden ve kurumdan hırsızlığın ise 67'den 68'e yükseldiğini söyledi.

Dolandırıcılık olaylarının yüzde 10,4 oranında arttığını belirten Erol, mal varlığına karşı işlenen olayların genel toplamında yüzde 6,9 artış meydana geldiğini ifade ederek, bu suçlarda aydınlatma oranının yüzde 97,1 olduğunu kaydetti.

Kaçakçılık operasyonlarında 39 tutuklama

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 314 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Erol, 620 kişi hakkında işlem yapıldığını, 39 kişinin tutuklandığını, 76 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi. Operasyonlarda 3 bin 605 paket sigara, 19 bin 83 adet kaçak emtia, 24 adet sahte para, 64 tabanca, 3 bin 91 fişek, bin 88 litre alkollü içki, 1 ton 747 kilo tütün, 50 adet belge, 66 muhtelif kazı malzemesi, 223 çek-senet, bin 232 tarihi eser, 13 tüfek, 300 tabanca malzemesi, 411 bıçak ve 1 milyon 217 bin 630 makaronun ele geçirildiği açıklandı.

Uyuşturucu operasyonlarında 21 kilo 714 gram madde ele geçirildi

Uyuşturucuyla mücadelede imal ve ticaret suçlarına yönelik 127 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Vali Erol, 141 kişinin tutuklandığını, 70 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi. Uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçlarına yönelik bin 105 operasyon düzenlendiğini ifade eden Erol, bu kapsamda 2 kişinin tutuklandığını, 2 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini belirtti. Operasyonlarda ise toplam 13 kilo 44 gram esrar, 68 gram kokain, 2 kilo 532 gram metamfetamin, 4 kilo 599 gram bonzai, 620 gram skunk, 817 gram bonzai hammaddesi, 29 gram pregabalin, 5 gram eroin, 1.325 kök kenevir, 72 kök haşhaş, 10 bin 279 sentetik ecza ve 203 ecstasy ele geçirildi.

Siber suçlarda 964 şahıs ve hesap hakkında işlem

Siber suçlarla mücadele kapsamında asayiş, terör, güvenlik, siber, narkotik, kaçakçılık ve diğer suç kategorilerinde toplam 964 şahıs ve hesap hakkında işlem yapıldığını açıklayan Vali Erol, terörle iltisaklı 8 kişinin tespit edildiğini söyledi. Ödeme, yasa dışı bahis ve bilişim suçları kapsamında 18 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Erol, bu operasyonlarda 30 kişinin tutuklandığını, çevrimiçi çocuk istismarı kapsamında düzenlenen 18 operasyonda ise 7 kişinin tutuklandığını kaydetti.

8 ayda trafik kazalarında 32 kişi hayatını kaybetti

Trafik denetimleri kapsamında 1 milyon 79 bin 374 aracın kontrol edildiğini belirten Erol, 123 bin 941 araca işlem yapıldığını söyledi. Ayrıca 5 bin 531 ticari taksinin denetlendiğini ve 475 taksiye, 11 bin 886 okul servisinin denetlendiğini ve 401 servise işlem uygulandığını belirten Erol, 3 bin 999 araç üzerinde gerçekleştirilen çakar denetimlerinde ise 3 araca işlem yapıldığını kaydetti. İl genelinde 8 ayda 4 bin 309 trafik kazası meydana geldiğini ve bu kazalarda 2 bin 824 kişinin yaralandığını ifade eden Erol, 2026 yılında 140 patpat kazasının meydana geldiğini, bu kazalarda 234 kişinin yaralandığını söyledi. Tüm tedbirlere rağmen trafik kazalarında 24 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Erol, hayatını kaybedenlerin 13'ünün kaza yerinde, 11'inin ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini, patpat kazalarında ise 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ordu'da 672 Suriyeli geçici koruma altında

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarına da değinen Vali Muammer Erol, Ordu genelinde geçici koruma altında bulunan 672 Suriyeli göçmen olduğunu söyledi. 2023 yılı Aralık ayından 2026 yılı Ağustos ayına kadar 7 bin 241 göçmene kimlik denetimi yapıldığını belirten Erol, bu kontrollerde 10 düzensiz göçmenin tespit edildiğini ifade etti. Ordu'da 2 Mobil Göç Noktası bulunduğunu da sözlerine ekledi.