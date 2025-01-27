Ordu'da tadilat yapılan dükkanda ceset bulundu - Son Dakika
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Ordu'da tadilat yapılan dükkanda ceset bulundu

Ordu\'da tadilat yapılan dükkanda ceset bulundu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde tadilat yapan bir dükkanda 66 yaşındaki M.B'nin boynundan iple asılmış cesedi bulundu. Olayın ardından sağlık ekipleri ve polis bölgede araştırma başlattı.

27.01.2025 15:07
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Ordu'nun Altınordu ilçesi Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, tadilat yapılan bir dükkanda asılı halde bir şahsın olduğunu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemelerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAYIN CİNAYET Mİ İNTİHAR MI OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Hayatını kaybeden şahsın, 66 yaşındaki M.B olduğu tespit edildi. Ekiplerin yaptıkları incelemelerin ve Cumhuriyet savcısının yaptığı çalışmaların ardından şahsın cenazesi, cenaze aracına konularak otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Hayatını kaybeden M.B'nin 2 çocuğu olduğu, Mesudiye ilçesine bağlı Yeşilce Mahallesi ikametine kayıtlı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da tadilat yapılan dükkanda ceset bulundu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Merhum, 12 bin lira maaşla hayat mücadelesi vermeye daha fazla dayanamadı. 1 0 Yanıtla
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