Ordu\'da tadilat yapılan dükkanda ceset bulundu

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Ordu'nun Altınordu ilçesi Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, tadilat yapılan bir dükkanda asılı halde bir şahsın olduğunu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemelerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAYIN CİNAYET Mİ İNTİHAR MI OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Hayatını kaybeden şahsın, 66 yaşındaki M.B olduğu tespit edildi. Ekiplerin yaptıkları incelemelerin ve Cumhuriyet savcısının yaptığı çalışmaların ardından şahsın cenazesi, cenaze aracına konularak otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Hayatını kaybeden M.B'nin 2 çocuğu olduğu, Mesudiye ilçesine bağlı Yeşilce Mahallesi ikametine kayıtlı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.