Organize Suç Operasyonlarında 139 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Organize Suç Operasyonlarında 139 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 139 suç şüphelisinin yakalandığını açıkladı.

07.03.2025 13:06
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 farklı organize suç çetesine yönelik 6 ilde icra edilen operasyonlarda, aralarında elebaşlarının da bulunduğu 139 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Operasyonlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Ali Yerlikaya, " İzmir'de B.A.'nın, Tekirdağ'da N.K.'nin, Malatya'da S.A.'nın (yurt dışı firar), Bursa'da B.B.'nin (yurt dışında tutuklu) ve A.A.'nın (yurt dışı firar) (2 ayrı örgüt) Aydın'da Z.A.Ö.'nün (yurt dışı firar), İstanbul'da G.Ç., İ.A. (yurt dışı firar) ve D.A.'nın (yurt dışı firar) (3 ayrı örgüt) elebaşılığını yaptığı 9 ayrı organize suç örgütüne yönelik 6 il merkezli geçen hafta düzenlediğimiz operasyonlarımızda; B.A., N.K. ve G.Ç. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 139 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 108'i tutuklandı. 21'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Organize Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İzmir, Tekirdağ, Malatya, Bursa, Aydın ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Nitelikli Yağma, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Tehdit, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme, Uyuşturucu Madde Ticareti, Tefecilik, Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı, Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Bulundurma veya Nakletme suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu 103 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek/senet ele geçirildi" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Organize Suç Operasyonlarında 139 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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