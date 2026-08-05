Orman işçisi traktör kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Orman işçisi traktör kazasında hayatını kaybetti

Orman işçisi traktör kazasında hayatını kaybetti
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DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Buldan ilçesinde yangın bölgesinde kesim yapan orman işçisi, traktör ile römorkun arasında sıkışması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

Buldan'da geçtiğimiz yıl yanan ormanlık alanda kesim çalışması yapan orman işçisi Sedat Çetin, feci şekilde can verdi.

YANAN ORMAN SAHASINDA ACI OLAY

Edinilen bilgilere göre, Buldan ilçesine bağlı Bölmekaya Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl yaşanan büyük orman yangınının ardından bölgede başlatılan temizlik ve kesim çalışmaları sırasında feci bir iş kazası meydana geldi. Yanan ağaçların kesim işlemleri için sahada faaliyet gösteren özel bir şirkette çalışan orman işçisi Sedat Çetin, çalışma esnasında traktör ile taşıyıcı sepet (römork) arasına sıkıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumu fark eden diğer çalışanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, traktör ve römork arasında sıkışan Sedat Çetin'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Yaşanan talihsiz iş kazasının ardından bölgede güvenlik önlemleri alınarak inceleme yapıldı. Sedat Çetin'in cansız bedeni, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Meydana gelen ölümcül kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Orman Yangınları, 3. Sayfa, Denizli, Buldan, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Orman işçisi traktör kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

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