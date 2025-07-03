Orman yangınına müdahale eden iş makinesi operatörü: Etim eriyor gibiydi - Son Dakika
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Orman yangınına müdahale eden iş makinesi operatörü: Etim eriyor gibiydi

Orman yangınına müdahale eden iş makinesi operatörü: Etim eriyor gibiydi
03.07.2025 09:39
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Hatay'da orman yangınında kapalı olan yolu açmak istediği esnada alevlerin içinde kalan ve saniyelerle yanmaktan kurtulan iş makinesi operatörü Furkan Ulaş o anları anlattı. Alevlerin içinde koşarak çıktığını belirten Ulaş, "Bayağı sıcaklık vardı ve sanki etim eriyor gibiydi. Yandığımı hissediyordum" diye konuştu.

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 36 saat süren çalışmalarla söndürüldü. Alevlerin geniş alana yayılmasını engellemek için vatandaşlar da bireysel araçlarıyla ekiplere destek olarak yangına müdahaleyi hızlandırdı.

Orman yangınına müdahale eden iş makinesi operatörü: Etim eriyor gibiydi

"MAKİNENİN İÇİNDEYKEN SICAKLIKTAN KOLUM YANDI"

Bölgede bulunan şantiyede çalışan operatör Furkan Ulaş, kepçesiyle kapalı olan yolları açmak istediği esnada alevlerin arasında kaldı. Korku dolu anlar izleyenleri bile tedirgin ederken kolundan yaralanan Ulaş yaşadıklarını anlattı.

Orman yangınına müdahale eden iş makinesi operatörü: Etim eriyor gibiydi

Kapalı olan yolu açmak istediği esnada alevlerin arasında kalan ve son anda kurtulan operatör Furkan Ulaş, "10 yıldır kepçe operatörü olarak iş makinesi kullanıyorum. 14 yaşımdan beri bu meslekteyim. Biz yangına giden orman yolunu açmak için yukarıya çıkmıştık. Yangına giden yolda kapalı bir alan olan toprak tepesi vardı. Onu kaldırıp çıkarken yangına yakalandık. Alevlerin arasında kaldık. Elimizden geleni yapmaya çalıştık ama orada makine arıza yaptı. Hortumları sıcaktan erimiş. Makineyi bırakıp kaçmak zorunda kaldık. Alevlerden değil, makinenin içindeyken sıcaklıktan kolum yandı. Onun dışında hiçbir şey olmadı" dedi.

Orman yangınına müdahale eden iş makinesi operatörü: Etim eriyor gibiydi

"SANKİ ETİM ERİYOR GİBİYDİ"

Yangında herkesin elinden geleni yaptığını belirten Ulaş, "Yine olsa ben yine yapardım. Elimden geleni yapmaya çalıştım ama keşke daha fazlası gelseydi. Biz de yolu açmaya çıkmıştık ve geri çıkarken yangın bir anda makinenin etrafını sardı. Yangınla aramızda 500 ila 700 metre mesafe vardı ama kozalaklar fırlamaya başladığını gözümle gördüm. Bir anda yangın yayıldı. O an makinenin içinde korkmuştum. Bayağı sıcaklık vardı ve sanki etim eriyor gibiydi. Yandığımı hissediyordum. Makineden çıksaydım daha kötü olacaktı ama aşağıya inmeye çalıştım. Makine de arızalanınca bırakmak zorunda kalıp alevlerin içinden koşarak çıktım. Bu orman yangınları kötü bir olay. Memleketimizde ağaç kalmadı ve bu durumlar hep bizim zararımıza oluyor. Allah bir daha böyle bir şey göstermesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Orman yangınına müdahale eden iş makinesi operatörü: Etim eriyor gibiydi - Son Dakika

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