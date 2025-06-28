Orman yangınında itfaiyecilerin ölüm kalım savaşı: Geri çık ağabey yanacağız

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek Bilecik sınırına kadar yayılan orman yangınına 700 personel, 200 araç, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 10 itfaiye aracı ve 20 personel ile 11 yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor.

SAKARYA'DA ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Yangının ilk anından itibaren karadan ve havadan yoğun müdahale başlatıldı. Ekipler gece boyunca aralıksız çalıştı; sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları da yeniden devreye girdi. Bölgedeki rüzgarın azalması, alevlerin yayılma hızını yavaşlattı ancak yoğun duman nedeniyle görüş mesafesi düştü, bu da müdahale çalışmalarını zaman zaman zorlaştırıyor. Bölgede halen aktif alevlerle mücadele sürüyor.

"GERİ ÇIK AĞABEY YANACAĞIZ"

Bölgede söndürme çalışmalarına katılan itfaiyeciler zaman zaman zor anlar da yaşıyor. Alevleri söndürebilmek için cansiperane mücadele eden itfaiye ekibi alevlerin arasında kaldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Adeta can pazarının yaşandığı alevlerin arasından bağıran itfaiyecilerin, "Yanacağız. Geri çık ağabey yanacağız. Haydi yandık" dediği anlar görüntüde yer aldı.