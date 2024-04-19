Konuşmak için ormana götürdüğü ortağını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
SAMSUN - Samsun'da cam balkon dükkanı sahibi iki ortak arasında yaşanan 'alacak-verecek' anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı. Konuşmak için ortağını ormanlık alana götüren şahıs, onu tabancayla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 Nisan Salı saat 23.00'ten itibaren Muhammet Tuncel'den haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmada, kayıp şahsın iş ortağı Harun Sipahi ile en son beraber olduğu ve akabinde kaybolduğu tespit edildi. Polis tarafından gözaltına alınan Harun Sipahi, birlikte cam balkon işi yaptıkları ortağı Muhammet Tuncel ile konuşmak için Hasköy Mahallesi'nde ormanlık alana gittiklerini, kavga etmeleri neticesinde silahla ateş etmek suretiyle onu öldürdüğünü itiraf etti.
Harun Sipahi'nin olay yerini göstermesi üzerine kayıp gencin cansız bedeni ormanlık alanda bulundu ve otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Gözaltına alınan Harun Sipahi, tartışmanın 'alacak-verecek' anlaşmazlığından kaynaklandığını savundu.
Polisteki sorgusu tamamlanan katil zanlısı Samsun Adliyesine sevk edildi.
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