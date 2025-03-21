Osman Sınav\'ın Kurtlar Vadisi sırrı! Kendisiyle mezara gitti

Kanser tedavisi gören ve hayatını kaybeden efsanevi dizi ve filmlerin yönetmeni Osman Sınav ardında hatırlanacak onlarca yapım bıraktı. Birçok ünlü ismin kariyerinde önemli bir yere sahip olan Sınav, şüphesiz Türk televizyonunun unutulmazları arasında. Ünlü ismin unutulmaz yapımları arasında şüphesiz Kurtlar Vadisi yer alıyor.

55. BÖLÜMDE KURTLAR VADİSİ'Nİ BIRAKTI

Sınav, Türk televizyonculuk tarihi için önemi büyük olan ve reyting rekorlarını alt üst eden "Kurtlar Vadisi"nin de 55. bölüme kadar yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendi. Dizi, Sınav'ın ardından 4 sezon daha devam etti ve 29 Aralık 2005'te 97. bölümde final yaparak sona erdi.

OSMAN SINAV KURTLAR VADİSİ DİZİSİNİ NEDEN BIRAKTI?

Ünlü yönetmenin diziyi neden bıraktığı merak ediliyordu. Sınav'ın dizinin 55. bölümünde yapımcı ve yönetmen olarak projeden ayrılmasının ardında birçok neden gösterildi. Bununla ilgili ilk olarak Sınav'ın başka projelere yönelmek istediği açıklanmıştı. İzleyiciler de dizinin kendisi için belli bir doygunluğa ulaştığını yazıp çizmişlerdi.

NURİ ERGÜN, OSMAN SIVAV'I TEHDİT ETMİŞTİ

Ayrıca dikkat çeken başka bir olay daha yaşanmıştı. Osman Sınav, dizide 'Cerrahpaşalılar' adıyla yer verdiği Karagümrük Çetesi'ni öfkelendirmişti. Dizinin 37'inci bölümünde Karagümrüklü karakterinin korkunç bir şekilde öldürülmesi çete lideri Nuri Ergin'i çıldırtmıştı. Ergin "Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcılarına söyleyin en kısa zamanda iki abi-kardeşlerin kellesini alacağım" demişti.

"BENDE SIR OLARAK KALACAK"

Ünlü yönetmen, kendisini bizzat tehdit eden Nuri Ergin ile ilgili hiçbir zaman konuşmadı. 55 bölümde diziden sürpriz bir kararla ayrılan Osman Sınav'ın, geçtiğimiz yıllarda katıldığı programda yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu.

Katıldığı programın sunucusu Sınav'a Kurtlar Vadisi dizisinden neden ayrıldığını sordu. Ünlü yönetmen, cevap olarak "Pas geçme hakkım var mı? Bu ben de sır olarak kalacak. Ve sır olarak gidecek. Bu soruyu hep pas geçtim bu soruya hiç gerçek cevabı vermedim. Sadece masamın üzerini temizlemek istedim. Bugünün haberlerini izlemek için Ana Haber bültenlerini 1 hafta sonrasının haberlerini izlemek içinde Kurtlar Vadisi'ni izleyin" ifadelerini kullandı. Sınav, 69 yaşında vefat ederken sırrını da beraberinde götürdü.