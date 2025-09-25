Kan donduran olay! Minik öğrencinin parmağı koptu, öğretmen derse devam etti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ilkokulda yaşanan olay kan dondurdu. 2. sınıf öğrencisi Poyraz A.'nın eli sınıf kapısına sıkıştı. Küçük çocuğun parmağı kopmasına rağmen, iddiaya göre öğretmeni durumu ciddiye almadı ve öğrenci bir ders boyunca sınıfta kanlar içinde öylece oturdu.

Bursa'da kan donduran bir olay yaşandı. Korkunç olay, Setbaşı Mahallesi'nde bulunan Setbaşı Dörtçelik İlkokulu'nda meydana geldi.

KÜÇÜK ÖĞRENCİNİN PARMAĞI KOPTU

edinilen bilgiye göre, öğretmeni tarafından kapıda durması istenen küçük öğrenci, teneffüs sırasında kapının kapanmasıyla parmağını kaybetti.

ÖĞRETMEN DERSE DEVAM ETTİ

Büyük acı yaşayan Poyraz'ın arkadaşları hemen yardım istese de öğretmen derse devam etti. İddiaya göre, öğrenci bir ders boyunca sınıfta kanlar içinde öylece oturdu. Bunun üzerine öğrenciler, velilere haber verdi.

KOPAN PARMAK KORİDORDA BULUNDU

Çocuğun velisi Gamze T., okula gelerek yaralı oğlunu kendi imkanlarıyla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Poyraz'ın kopan parmağı ise arkadaşları tarafından okul koridorunda bulundu. Aile, parmağı buz kutusunda hastaneye yetiştirerek doktorlara teslim etti. Uludağ Üniversitesi'ne sevk edilen ve burada yapılan başarılı operasyonla küçük çocuğun parmağı yeniden yerine dikildi.

ANNE GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Gözyaşları içinde olayı anlatan anne Gamze T. okula geldiğinde gördükleri karşısında şok olduğunu belirterek, "Çocuğumun parmağının sadece peçete ile sarılı olduğunu gördüm. Kendi imkanlarımla hastaneye götürdüm. Okula sağlık ekibi ve ambulans çağrılmaması akıl alacak gibi değil" diye konuştu.

Aile, ihmalkar davrandığını öne sürdükleri öğretmen Ü.Ö.K.'den şikayetçi olurken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Veliler de bu olaya tepki gösterirken, okul idarecileri ve öğretmenlerden daha fazla duyarlılık beklediklerini dile getirdiler.