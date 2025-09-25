Kan donduran olay! Minik öğrencinin parmağı koptu, öğretmen derse devam etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kan donduran olay! Minik öğrencinin parmağı koptu, öğretmen derse devam etti

Kan donduran olay! Minik öğrencinin parmağı koptu, öğretmen derse devam etti
25.09.2025 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir ilkokulda 2. sınıf öğrencisi Poyraz'ın parmağı elinin kapıya sıkışması sonucunda koptu. Küçük çocuğun parmağı kopmasına rağmen, iddiaya göre öğretmeni durumu ciddiye almadı ve öğrenci bir ders boyunca sınıfta kanlar içinde öylece oturdu. Küçük çocuğun parmağı koridorda bulunurken; kaldırıldığı hastanede parmak yerine dikildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ilkokulda yaşanan olay kan dondurdu. 2. sınıf öğrencisi Poyraz A.'nın eli sınıf kapısına sıkıştı. Küçük çocuğun parmağı kopmasına rağmen, iddiaya göre öğretmeni durumu ciddiye almadı ve öğrenci bir ders boyunca sınıfta kanlar içinde öylece oturdu.

Bursa'da kan donduran bir olay yaşandı. Korkunç olay, Setbaşı Mahallesi'nde bulunan Setbaşı Dörtçelik İlkokulu'nda meydana geldi.

KÜÇÜK ÖĞRENCİNİN PARMAĞI KOPTU

edinilen bilgiye göre, öğretmeni tarafından kapıda durması istenen küçük öğrenci, teneffüs sırasında kapının kapanmasıyla parmağını kaybetti.

ÖĞRETMEN DERSE DEVAM ETTİ

Büyük acı yaşayan Poyraz'ın arkadaşları hemen yardım istese de öğretmen derse devam etti. İddiaya göre, öğrenci bir ders boyunca sınıfta kanlar içinde öylece oturdu. Bunun üzerine öğrenciler, velilere haber verdi.

KOPAN PARMAK KORİDORDA BULUNDU

Çocuğun velisi Gamze T., okula gelerek yaralı oğlunu kendi imkanlarıyla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Poyraz'ın kopan parmağı ise arkadaşları tarafından okul koridorunda bulundu. Aile, parmağı buz kutusunda hastaneye yetiştirerek doktorlara teslim etti. Uludağ Üniversitesi'ne sevk edilen ve burada yapılan başarılı operasyonla küçük çocuğun parmağı yeniden yerine dikildi.

ANNE GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Gözyaşları içinde olayı anlatan anne Gamze T. okula geldiğinde gördükleri karşısında şok olduğunu belirterek, "Çocuğumun parmağının sadece peçete ile sarılı olduğunu gördüm. Kendi imkanlarımla hastaneye götürdüm. Okula sağlık ekibi ve ambulans çağrılmaması akıl alacak gibi değil" diye konuştu.

Aile, ihmalkar davrandığını öne sürdükleri öğretmen Ü.Ö.K.'den şikayetçi olurken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Veliler de bu olaya tepki gösterirken, okul idarecileri ve öğretmenlerden daha fazla duyarlılık beklediklerini dile getirdiler.
Kaynak: İHA

Osmangazi, Güvenlik, 3-sayfa, Eğitim, trafik, Hukuk, bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kan donduran olay! Minik öğrencinin parmağı koptu, öğretmen derse devam etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’un göbeğinde avukata kanlı pusu Saldırı anı kamerada İstanbul'un göbeğinde avukata kanlı pusu! Saldırı anı kamerada
Tartıştığı Ukraynalı sürücünün önünü kesti, aracı yumrukladı Tartıştığı Ukraynalı sürücünün önünü kesti, aracı yumrukladı
PAOK taraftarları, Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde İsrail’i protesto etti PAOK taraftarları, Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde İsrail'i protesto etti
Şara’dan BM kürsüsünde tarihi çağrı: Suriye’ye yönelik yaptırımlar kaldırılmalı Şara'dan BM kürsüsünde tarihi çağrı: Suriye'ye yönelik yaptırımlar kaldırılmalı
Suriye lideri Şara’dan BM’de sürpriz Türkiye mesajı Suriye lideri Şara'dan BM'de sürpriz Türkiye mesajı
Orman yangınında uçaktan atılan su gökkuşağı oluşturdu Orman yangınında uçaktan atılan su gökkuşağı oluşturdu
Beşiktaş’tan bu sezon bir ilk Beşiktaş'tan bu sezon bir ilk

17:25
Osimhen hakkında bomba iddia: 9 hafta boyunca oynayamayacaktı
Osimhen hakkında bomba iddia: 9 hafta boyunca oynayamayacaktı
17:00
Ebru Gündeş, Murat Özdemir ile boşanma kararı aldı
Ebru Gündeş, Murat Özdemir ile boşanma kararı aldı
16:37
Gözler Beyaz Saray’daki tarihi zirvede Masada 6 kritik konu başlığı var
Gözler Beyaz Saray'daki tarihi zirvede! Masada 6 kritik konu başlığı var
16:27
İsrail, Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu: Bölgeden dumanlar yükseliyor
İsrail, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: Bölgeden dumanlar yükseliyor
16:25
Skandalda son perde: Sosyal medyada ’’Kocamı aldattım’’ akımı başladı
Skandalda son perde: Sosyal medyada ''Kocamı aldattım'' akımı başladı
14:27
Gökçek, 3 yıl önce çekilen görüntüyle Yavaş’a meydan okudu: Hesap vereceksiniz
Gökçek, 3 yıl önce çekilen görüntüyle Yavaş'a meydan okudu: Hesap vereceksiniz
14:02
BYD marka araç alan vatandaşın büyük hayal kırıklığı
BYD marka araç alan vatandaşın büyük hayal kırıklığı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2025 17:44:40. #7.12#
SON DAKİKA: Kan donduran olay! Minik öğrencinin parmağı koptu, öğretmen derse devam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.