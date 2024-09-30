Skandal iddia:14 yaşındaki kız çocuğuna 18 kişi cinsel istismarda bulundu

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 18 kişi, 14 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. E.B. isimli çocuğun ifadeleri sonucu gözaltına alınan şahıslar, adliyeye sevk edildi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana geldiği iddia edilen olayda pedagog eşliğinde ifadesi alınan 14 yaşındaki E.B.'nin ismini verdiği 18 kişi jandarma ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çocuk istismarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 4 gündür gözaltında bulunan 18 kişi sabah saatlerinde adliyeye gönderildi.