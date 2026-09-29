Osmaniye’de saldırıda hayatını kaybeden öğretmen son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Osmaniye’de saldırıda hayatını kaybeden öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

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Osmaniye’de saldırıda hayatını kaybeden öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
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Osmaniye’de görev yaptığı okulun bahçesinde yeğeninin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Mehmet Bilgili, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Osmaniye'de görev yaptığı okulun bahçesinde yeğeninin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Mehmet Bilgili, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Merkeze bağlı Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi'nde görev yapan Mehmet Bilgili, aralarında husumet bulunduğu belirtilen yeğeni A.E. Bilgili'nin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Bilgili, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli ise olayın ardından gözaltına alındı. Şüphelinin şizofreni hastası olduğu iddia edildi.Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in eniştesi olan Mehmet Bilgili için Cebelibereket Şehitlik Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, protokol üyeleri, öğrencileri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Bilgili'nin cenazesi, sevenlerinin gözyaşları arasında Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Kaynak: İHA
Mehmet Bilgili3. SayfaOsmaniyeOlaylarSon Dakika

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