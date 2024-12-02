Osmaniye'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Otomobil traktöre arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişide yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Kadirli- Sumbas yolu Kuzey çevre yolu üzeri Organize Sanayi Bölgesi civarında meydana geldi. İsmet Karslıoğlu idaresindeki 80 ADG 530 plakalı otomobil, Musa Çontarlı'nın kullandığı zeytinyağ yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilde bulunan iki kişi araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, ambulans ve Jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu araç içerisinden sürücü İsmet Karslıoğlu yaralı olarak çıkarılırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde yolcu olarak bulunan Hasan Kuşçu isimli kişi olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü İsmet Karslıoğlu ve traktör sürücüsü Musa Contarlı, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hasan Kuşçu'nun cenazesi Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.