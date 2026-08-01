Osmaniye\'de Uçuruma Savrulan Araçta 1 Yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin uçuruma savrulması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kadirli ilçesine bağlı Tahta Köyü Dokuz Ağaç mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki uçuruma savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan sürücü, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçta maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.