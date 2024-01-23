Oto lastikçi yanmamış yakılmış, o anlar kamerada

İşyerini ateşe verdi, korkunca söndürmeye çalıştı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir oto lastik dükkanında çıkan yangının, yaşı küçük çocuk tarafından çıkarıldığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Fevzi Çakmak Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan oto lastik dükkanında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Önce yakmış, sonra söndürmeye çalışmış

Öte yandan çevredeki iş yerlerinde bulunan güvenlik kameralarınca yangının çıkış anı kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde yaşı küçük bir çocuğun işyeri önüne gelerek yangın çıkardığı, alevleri gördükten sonra ise yangını söndürmeye çalıştığı anlar görülüyor. Olayın ardından çalışma başlatan Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekiplerince şüpheli çocuğun kimliği tespit edilerek yakalandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.