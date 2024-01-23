 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Oto lastikçi yanmamış yakılmış, o anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Oto lastikçi yanmamış yakılmış, o anlar kamerada

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir oto lastik dükkanında çıkan yangının, yaşı küçük bir çocuk tarafından çıkarıldığı tespit edildi. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde çocuğun önce yangını çıkardığı, ardından ise söndürmeye çalıştığı anlar görülüyor. Şüpheli çocuğun kimliği tespit edilerek yakalandı.

23.01.2024 - 14:08,  Güncelleme: 14:09
Abone Ol

Oto lastikçi yanmamış yakılmış, o anlar kamerada

İşyerini ateşe verdi, korkunca söndürmeye çalıştı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir oto lastik dükkanında çıkan yangının, yaşı küçük çocuk tarafından çıkarıldığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Fevzi Çakmak Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde bulunan oto lastik dükkanında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Önce yakmış, sonra söndürmeye çalışmış

Öte yandan çevredeki iş yerlerinde bulunan güvenlik kameralarınca yangının çıkış anı kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde yaşı küçük bir çocuğun işyeri önüne gelerek yangın çıkardığı, alevleri gördükten sonra ise yangını söndürmeye çalıştığı anlar görülüyor. Olayın ardından çalışma başlatan Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekiplerince şüpheli çocuğun kimliği tespit edilerek yakalandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Oto lastikçi yanmamış yakılmış, o anlar kamerada
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yeşilırmak Caddesi, Kocasinan, Kayseri, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Oto lastikçi yanmamış yakılmış, o anlar kamerada - Son Dakika


20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07
TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40
Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi

Son Dakika
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi
17:52 Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti
17:27 Avustralya'da hemşire, ameliyat sonrası yatakta yıkadığı erkek hastasına cinsel saldırıda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 21:04:34. #1.12#
SON DAKİKA: Oto lastikçi yanmamış yakılmış, o anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement