Otobüs Rötarı Neden Olduğu Saldırı

31.08.2025 12:27
Afyonkarahisar'da otobüsün 15 dakika geç gelmesi üzerine bir kişi silah çekip saldırdı.

Afyonkarahisar Şehirlerarası Otobüs Terminalinde dehşet dolu dakikalar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Yusuf K. isimli şahıs başka bir şehre gitmek için bir otobüs firmasından bilet aldı. Ardından otogara gelen Yusuf K., bineceği aracı beklemeye başladı. Ancak otobüs 15 dakika rötarlı geldi.

OTOBÜS 15 DAKİKA GEÇ GELİNCE KAVGA ÇIKTI

Buna öfkelenen Yusuf K., iddiaya göre, firmanın görevlilerinden Baran S. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf K. ve aile üyeleri, Baran S. ile diğer görevlilere saldırdı. Tekme ve yumruklarla birlerine giren tarafları araya girenler sakinleştirmeye çalıştı.

UZMAN ÇAVUŞ GÖREVLİLERE SİLAH ÇEKTİ

Bu esnada Yusuf K., belindeki silahı çekerek Baran S. (20) ve yanındakilere doğrultup ateşlemek istedi. Ancak silah tutukluk yaparak ateş almadı. Güvenlik kameralarına da anbean yansıyan olayda çevredeki diğer yolcular ise silahı görünce korku ve panik içinde kaçışmaya başladı. Olayın ardından özel güvenlikler ve otogarda bulunan polis ekipleri duruma müdahale etti.

Polis tarafından gözaltına alınan Yusuf K.'nin karakolda yapılan kimlik sorgulamasında jandarma uzman çavuş olduğu ortaya çıktı.

"BİZ KİME GÜVENECEĞİZ?"

Olayda silah tutukluk yaptığı için ölümden dönen Baran S. yaşananları şöyle anlattı: "Sırf bir yolcu otobüsü 15 dakika geç geldi diye bir jandarma personeli tarafından silah çekilip, tetiğine basılıp sırf o silah tutukluluk yaptı diye ölmeyen birisiyim. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı sektöründe çalışıyorum. Yolcu otobüsü 15 dakika geç geldi diye ağabey, kardeş ve baba olan 3 kişi tarafından saldırıya uğradım. Bunlardan en küçük olan ve jandarma olarak görev yapmakta olan kişi toplum içerisinde, silahını çekip bana doğrultup ateş açmaya çalıştı. Bu olayın içerisinde olan 2 kişi jandarma olarak görev yapmakta. Bu ülkedeki emniyet güçleri sırf bir yolcu otobüsü 15 dakika geç geldi diye daha önce hiç görmediği ve tanımadığı bir insana silah çekip sıkmaya çalışıyorsa biz kime güveneceğiz?"

UZMAN ÇAVUŞ GÖZALTINDA

Öte yandan, gözaltına alınan Yusuf K.'nın savcılığı sevk edildiği ve işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA

