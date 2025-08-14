Otomobil Bagajında Mahsur Kalan Çocuk Ağır Yaralandı

Adıyaman'da oyun oynadığı sırada park halindeki otomobilin bagajına giren ve içeride mahsur kalan 8 yaşındaki çocuk, havasız kalarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi 21131 Sokak içerisinde yaşandı. İddiaya göre, park halindeki bir otomobilin bagajına oyun amacıyla giren 8 yaşındaki Abdullah C. isimli çocuk, kendi imkanıyla çıkamayınca bagajda bir süre havasız kaldı. Çocuğun hareketsiz olduğunu fark eden yakınları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN