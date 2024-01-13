 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Otomobil bariyere ok gibi saplantı: 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobil bariyere ok gibi saplantı: 4 yaralı

Kocaeli D100 Karayolu'nda meydana gelen kazada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil bariyere çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

13.01.2024 - 21:35,  Güncelleme: 21:37
Abone Ol

Otomobil bariyere ok gibi saplantı: 4 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli D100 Karayolu'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere saplantı, kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi Barış Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikameti yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 JV 3072 plakalı otomobil bariyere çarptı. Feci kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 3 yolcuya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Araçta sıkışan sürücü Tahsin P. ise itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü de ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın şiddetiyle aracın parçalandığı ve ezildiği görüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobil bariyere ok gibi saplantı: 4 yaralı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otomobil bariyere ok gibi saplantı: 4 yaralı - Son Dakika


21:39
Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi
21:11
Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi
20:53
Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü rahat yendi Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü rahat yendi
20:38
Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına engel olmak isteyen protestoculara polisten sert müdahale Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına engel olmak isteyen protestoculara polisten sert müdahale
20:36
Yine yaptı yapacağını! Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ı sırtlamaya devam ediyor Yine yaptı yapacağını! Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ı sırtlamaya devam ediyor
19:26
Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince 'Bunları sil' dedi Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince "Bunları sil" dedi
18:29
Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:23
Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler taşındığı iddiasına yalanlama Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler taşındığı iddiasına yalanlama

Son Dakika
21:39 Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi
21:11 Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi
20:53 Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü rahat yendi
20:38 Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına engel olmak isteyen protestoculara polisten sert müdahale
20:36 Yine yaptı yapacağını! Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ı sırtlamaya devam ediyor
19:26 Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince "Bunları sil" dedi
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
18:29 Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:23 Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler taşındığı iddiasına yalanlama
18:08 İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 21:53:26. #1.11#
SON DAKİKA: Otomobil bariyere ok gibi saplantı: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement