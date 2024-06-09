3.Sayfa

Otomobil ile açık kasa transit çarpıştı: 3 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde kavşaktan ana yola bağlanmak isteyen otomobil ile açık kasa transit çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza saat, 21.30 sıralarında İzmir - Ankara D300 karayolu Kavacık rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kavacık Mahallesinden Uşak istikametine dönmek isteyen Yusuf Gökbulutidaresindeki 20 FE 187 plakalı otomobil ile Uşak'tan Salihli istikametine gitmekte olan Doğan Bozkurt idaresindeki 64 FS 202 plakalı açık kasa transit kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilde şoför Yusuf Gökbulutve otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe Gökbulutile Hasan Karataşlıyaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahaleler sonucu yaralı vatandaşlar Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yusuf Gökbulut ve Ayşe Gökbulut'un durumlarının iyi olduğu öğrenilirken Hasan Karataşlı Kula Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelerin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.