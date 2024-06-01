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Otomobil ile ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu- Kırıkkale karayolu İnegazili köyü kavşağında meydana geldi. Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Üsteğmen Murat K. yönetimindeki otomobil, cenazeye geldikleri öğrenilen ve aynı istikamet seyir halinde iken kavşaktan dönmeye çalışan Halil C. yönetimindeki 06 S 8397 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede kaza yerine gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, ticari araçta sıkışan yaralıları sıkıştığı yerden çıkarttı.

Meydana gelen kazada her iki araç sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan Sevginur K., Aydın G., Nurettin K. ve Döndü K. ile otomobil'de bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Çorum-Ankara karayolu Sungurlu istikametinde uzun süre tek şeritten trafik verilirken, kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.