Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 4 yaralı

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Nevşehir'in Avanos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Metro Turizm'e ait bir yolcu otobüsü ile bir otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, otobüsteki yolcular başka bir otobüse aktarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

17.07.2024 09:57
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Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 4 yaralı

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Avanos ilçesinde Metro Turizm'e ait bir yolcu otobüsü ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Avanos- Kayseri yolu Ürgüp Kavşağı mevkiinde D.Ç. idaresindeki 34 ZFJ 47 plakalı otomobil ile Y.S.D. idaresindeki Metro Turizm'e ait 19 KK 464 plakalı yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazada otomobilde bulunan 4 yolcu yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, otobüsteki yolcular da başka bir otobüse aktarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 4 yaralı
Kaynak: İHA

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