Otomobil refüjdeki direk ve ağaca çarptı: 2 ölü - Son Dakika
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Otomobil refüjdeki direk ve ağaca çarptı: 2 ölü

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Necdet Karabaş'ın kullandığı otomobil, Kumluca Finike istikametinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki aydınlatma direğine ve ardından ağaca çarptı. Kazada Necdet Karabaş olay yerinde hayatını kaybederken, Muammer Herek ağır yaralandı ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazeler otopsi için Antalya adli tıp morguna sevk edilecek ve ardından Finike'de defnedilecek.

27.07.2024 10:31
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Otomobil refüjdeki direk ve ağaca çarptı: 2 ölü

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saat 23.50 sıralarında Kumluca ilçesine bağlı Göksu Mahallesi Ahmet Ali Ağa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Necdet Karabaş, kullandığı 07 CTD 11 plakalı otomobil, Ahmet Ali Ağa Bulvarında Kumluca Finike istikametinde ilerlerken, Kumluca ilçe çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil önce refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Ardından yine refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Necdet Karabaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini, Muammer Herek'in ise ağır yaralandığını tespit etti.

Kazada ağır yaralanan Muammer Herek, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Necdet Karabaş ve Muammer Herek'in cenazeleri otopsi yapılmak üzere Antalya adli tıp morguna sevk edilirken, cenazeler yapılacak otopsinin ardından Finike'de toprağa verilmek üzere ailelerine teslim edilecek.

Kaynak: İHA

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