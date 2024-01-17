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Otomobil şarampole uçtu: 1'i çocuk, 4 yaralı

KARABÜK - Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu 1'i çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kaza Eskipazar-Karabük kara yolu Organize Sanayi Kavşağında meydana geldi. İ.Ş. idaresindeki 34 SL3762 plakalı otomobil Karabük istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü ile birlikte bulunan H.Ş., M.Ö.Ş.ve H.Ş. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.