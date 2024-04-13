Otomobil sazlıktaki su birikintisine takla attı: 4 yaralı
KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin sazlık alandaki su birikintisine takla atması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Beyşehir- Isparta Kara yolunun 11. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U. idaresindeki 70 AJ 992 plakalı otomobil, Beyşehir istikametine seyir halinde iken Çiftlik Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak takla attı. Kaza yapan otomobilin balçık olan sazlık alanda su birikintisi üzerine devrildiği ihbarı üzerine adrese sağlık, jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra itfaiye ekipleri de yönlendirildi. Araç içerisinde yaralanan sürücü ile birlikte eşi M.U. ve çocukları K.S.U. ile Y.M.U. su birikintisi içerisindeki otomobilden itfaiye ve sağlık ekiplerinin uğraşları sonucunda çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Otomobil sazlıktaki su birikintisine takla attı: 4 yaralı - Son Dakika
Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü, kaza anında motordan uçarak havada savruldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Bolu'da geçtiğimiz gün çocuk parkını ateşe veren şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 18 yaşındaki genç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen feci kazada, otomobile arkadan çarpan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin baba ve kız olduğu öğrenildi. Aile, Ramazan Bayramı sebebiyle Hatay'a gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir sürücü hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Kazada, Erhan D. yönetimindeki araç, ters yöne giren motosiklete çarptı ve motosiklet sürücüsü yola savruldu.
Erzincan-Erzurum karayolunda yurtdışından Türkiye'ye malzeme taşıyan bir TIR'ın devrilmesi sonucu yol uzun süre ulaşıma kapandı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, yol üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. TIR'ın kaldırılması ve malzemelerin temizlenmesinin ardından yol 3 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde Bölücü Terör Örgütüne yönelik 'Bozdoğan-25' operasyonlarında 49 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda şüphelilerin terör örgütü propagandası yapmak, üye olmak ve yardım etmek suçlarından dolayı gözaltına alındığı belirtildi.
Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobile arkadan çarpan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin baba ve kız olduğu öğrenildi. Aile, Ramazan Bayramı sebebiyle Hatay'a gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ali Sezai Efendi İlkokulu bahçesinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Cengiz K, silahla Mehmet Y. ile Özkan Özal'a ateş etti. Olayda Özkan Özal hayatını kaybederken, yaralanan Mehmet Y. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?