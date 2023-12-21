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Otomobil su kanalına düştü... Can pazarı kamerada - Son Dakika
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Otomobil su kanalına düştü... Can pazarı kamerada

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı. Kurtarma çalışması esnasında zamanla yarış ve can pazarı yaşandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

21.12.2023 - 15:54,
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Otomobil su kanalına düştü... Can pazarı kamerada

Kazada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı

BURSA - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Kırsal Demireli Mahallesi'nde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı. Kurtarma çalışması esnasında zamanla yarış ve can pazarı yaşandı.

Kaza saat 11: 00 sularında meydana geldi. İddiaya göre, Aliseydi Mahallesi'nden ilçe merkezine seyir halindeki R.Ç idaresindeki 16 BYE 76 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan su kanalına uçtu. İçinde 5 kişinin bulunduğu araçtan 1'i ağır olmak üzere 5kişi yaralı olarak, kaza yerine gelen jandarma ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından çıkarıldı. Kurtarma çalışması esnasında derenin içine giren ekipler de zor anlar yaşadılar.

Araçtan çıkartılarak Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edilenlerden Mustafa Ö.(67)'nün durumun ağır olduğu öğrenilirken, yapılan ilk müdahalenin ardından Mustafa Ö. Bursa'ya sevk edildi.

Araçtan yaralı olarak çıkarılanRaif Ç(58),Necdet T(65), İbrahim Ö. (53),Hasan Dise hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

Otomobil su kanalına düştü... Can pazarı kamerada
Kaynak: İHA
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