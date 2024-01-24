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Otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yol kenarındaki tıra arkadan çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza, Adilcevaz-Patnos yolu üzerindeki Erciş Kavşağı'nda meydana geldi. Tırın devrilmesi sonucu park halindeki otomobile çarpması sonucu otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ise kurtarma ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
24.01.2024 - 22:21,
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Otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yol kenarındaki tıra arkadan çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Adilcevaz- Patnos yolu üzerindeki Erciş Kavşağı'nda meydana geldi. Kayseri'den Ağrı'ya gitmekte olan mobilya yüklü iki tırdan Adem Oktay yönetimindeki 29 AG 130 plakalı tır, yoğun kar yağışı ve yolun kaygan olmasından dolayı kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Bunun üzerine arkadaşının imdadına giden Ahmet Fidan'ın yol kenarına park ettiği 29 AAP 732 plakalı tırına ise Özgür Keskin idaresindeki 34 GJ L 740 plakalı Fiat marka otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Hasan Can Hopoğluve Vahap Hopoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralan sürücü Keskin ise jandarma, polis, sağlık ve AFAD ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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