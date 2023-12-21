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Otomobilde karısını döven koca şimdi yandı! Görüntü Alman polisini harekete geçirdi - Son Dakika
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Otomobilde karısını döven koca şimdi yandı! Görüntü Alman polisini harekete geçirdi

İstanbul'da bir kadının Almanya plakalı bir otomobilin içinde darbedildiği anlar Alman polisini harekete geçirdi. Alman polisi x hesabı üzerinden açıklama yaparak, ''Bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederiz. Olay yeri İstanbul'da gerçekleşiyor muhtemelen. Bu Video Schwaben Süd-West meslektaşlarımızın halihazırda ellerinde bulunuyor'' açıklamasında bulundu.

21.12.2023 - 16:15,  Güncelleme: 16:29
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İstanbul'da bir kadının Almanya plakalı bir otomobilin içinde darbedildiği anlar infial yarattı. Görüntünün sosyal medyada yayınlanmasının ardından Alman polisi x hesabı üzerinden açıklama yaparak, "Bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederiz. Olay yeri İstanbul'da gerçekleşiyor muhtemelen. Bu Video Schwaben Süd-West meslektaşlarımızın halihazırda ellerinde bulunuyor" dedi.

GÖRÜNTÜLER ALMAN POLİSİNİ HAREKETE GEÇİRDİ

TEM Sarıyer Baltalimanı mevkiinde Ankara yönüne ilerleyen Almanya plakalı otomobilin sürücü koltuğunda oturan O.M. arka koltuğa uzanarak eşi N.M.'ye defalarca vurdu. Kadının yanında ise engelli çocuğunun olduğu öğrenildi. Dayak görüntüleri arkada ilerleyen araçtakiler tarafından görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis, kadına ulaştı. Kadının şikayetçi olmadığı belirtildi. Görüntünün sosyal medyada yayınlanmasının ardından Bayern polisi x hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Otomobilde karısını yumruklayan koca şimdi yandı! Görüntü Alman polisini harekete geçirdi

"BİLGİLENDİRDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Açıklamada,"Bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederiz. Olay yeri İstanbul'da gerçekleşiyor muhtemelen. Bu Video Schwaben Süd-West meslektaşlarımız halihazırda ellerinde bulunuyor" denildi.

Otomobilde karısını yumruklayan koca şimdi yandı! Görüntü Alman polisini harekete geçirdi
Otomobilde karısını döven koca şimdi yandı! Görüntü Alman polisini harekete geçirdi
Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Ha Kan: Ne ilginç! Polizei Bayern Türkçe yazmış Yanıtla 0 0
  • Gaspar von trier: Kadın halinden memnunsa kim ne yapabilir ki?şikayetçi değilmiş işte.:) Yanıtla 1 0

İstanbul, Almanya, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otomobilde karısını döven koca şimdi yandı! Görüntü Alman polisini harekete geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilde karısını döven koca şimdi yandı! Görüntü Alman polisini harekete geçirdi - Son Dakika
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