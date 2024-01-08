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Otomobili ile park halindeki tır dorsesine çarpan genç hayatını kaybetti

ANKARA - Ankara'da park halindeki tır dorsesine otomobili ile arkadan çarpan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesinde Yozgat Bulvarı mevkiinde meydana geldi. Edinilin bilgilere göre, 06 BVD 057 plakalı gri otomobil sürücüsü Mert Can Demirci'nin kontrolündeki araç, iddialara göre gizli buzlanma nedeniyle sağ şeritte park halindeki 06 ECP 540 plakalı tır dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil dorsenin arkasına sıkıştı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dorse arkasına sıkışan otomobili ve içerisindeki sürücü Demirci'yi güçlükle çıkardı. Kaza sonrası ağır yaralanan Demirci, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi. Demirci'nin hastanede hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı.

"Lastikleri yazlıktı, kışlık lastik yoktu araçta"

Kaza anını gören akaryakıt istasyonunda görevli Burak Dağlı, fren sesini duyduğunu belirterek, "Fren sesine göre en az 200 metre kaymıştır buzlanmadan dolayı. Genelde burada buzlanma oluyor. Kaydıktan sonra aracın tırın arkasına girdiğini gördüm. O an direkt kaza alanına koştum. Arkadaş hala canlıydı, onunla konuşmaya çalıştım. Ambulansı aradılar, ekipler geldi. Çıkartmaya çalıştılar. İtfaiye geldi itfaiye yardımıyla çıkarttılar. Özellikle lastiklerine baktım lastikleri yazlıktı, kışlık lastik yoktu araçta" dedi.