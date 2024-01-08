 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Otomobili ile park halindeki tır dorsesine çarpan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobili ile park halindeki tır dorsesine çarpan genç hayatını kaybetti

Ankara'da park halindeki tır dorsesine otomobili ile arkadan çarpan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Kaza, Keçiören ilçesinde meydana geldi. Otomobilin gizli buzlanma nedeniyle tır dorsesine çarptığı belirtilirken, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkışan otomobil ve sürücü kurtarıldı. Ancak genç sürücü hastanede hayatını kaybettiği bilgisi verildi. Görgü tanıkları ise kaza anında aracın kışlık lastiklerinin olmadığını ifade etti.

08.01.2024 - 00:40,  Güncelleme: 00:43
Abone Ol

Otomobili ile park halindeki tır dorsesine çarpan genç hayatını kaybetti

ANKARA - Ankara'da park halindeki tır dorsesine otomobili ile arkadan çarpan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesinde Yozgat Bulvarı mevkiinde meydana geldi. Edinilin bilgilere göre, 06 BVD 057 plakalı gri otomobil sürücüsü Mert Can Demirci'nin kontrolündeki araç, iddialara göre gizli buzlanma nedeniyle sağ şeritte park halindeki 06 ECP 540 plakalı tır dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil dorsenin arkasına sıkıştı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dorse arkasına sıkışan otomobili ve içerisindeki sürücü Demirci'yi güçlükle çıkardı. Kaza sonrası ağır yaralanan Demirci, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi. Demirci'nin hastanede hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı.

"Lastikleri yazlıktı, kışlık lastik yoktu araçta"

Kaza anını gören akaryakıt istasyonunda görevli Burak Dağlı, fren sesini duyduğunu belirterek, "Fren sesine göre en az 200 metre kaymıştır buzlanmadan dolayı. Genelde burada buzlanma oluyor. Kaydıktan sonra aracın tırın arkasına girdiğini gördüm. O an direkt kaza alanına koştum. Arkadaş hala canlıydı, onunla konuşmaya çalıştım. Ambulansı aradılar, ekipler geldi. Çıkartmaya çalıştılar. İtfaiye geldi itfaiye yardımıyla çıkarttılar. Özellikle lastiklerine baktım lastikleri yazlıktı, kışlık lastik yoktu araçta" dedi.

Otomobili ile park halindeki tır dorsesine çarpan genç hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
YORUMLAR

İtfaiye, Ankara, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otomobili ile park halindeki tır dorsesine çarpan genç hayatını kaybetti - Son Dakika


00:51
MasterChef All Star'ın şampiyonu Esra Tokelli oldu MasterChef All Star'ın şampiyonu Esra Tokelli oldu
23:13
Bodrum sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu Bodrum sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu
23:11
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile toplantı yaptı Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile toplantı yaptı
23:03
Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti
22:39
İsrail polisi, Kudüs'te 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu vurarak öldürdü İsrail polisi, Kudüs'te 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu vurarak öldürdü
22:39
Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni raydan çıktı Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni raydan çıktı
22:34
Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var
21:52
Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar

Son Dakika
00:51 MasterChef All Star'ın şampiyonu Esra Tokelli oldu
23:11 Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile toplantı yaptı
23:13 Bodrum sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu
23:03 Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti
22:39 İsrail polisi, Kudüs'te 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu vurarak öldürdü
22:39 Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni raydan çıktı
22:34 Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var
21:52 Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar
21:08 DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye tepki: Bize salon vermeyene, yok sayana oy vermeyiz
20:52 Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u rahat geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 02:15:40. #1.11#
SON DAKİKA: Otomobili ile park halindeki tır dorsesine çarpan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement