Yedek Lastikten Uyuşturucu Çıktı

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Otomobilin yedek lastiğinden uyuşturucu madde çıktı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis tarafından durdurulan bir araçta, yedek lastiğine gizlenmiş halde 2 kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda Edremit Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan operasyonda durdurulan otomobilde narkotik köpeği ile arama yapıldı. Ekiplerin yaptığı aramada; otomobilin yedek lastiğinin içine ve motor bölmesi içerisine gizlenmiş 2 kilo 177 gram esrar maddesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 250 bin TL para ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiası ile gözaltına alınan araç sürücüsü şüpheli E.G.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.