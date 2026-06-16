Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde yaşanan olayda, 5 yaşındaki P.A. sokakta oyun oynadığı sırada babasının yeni aldığı otomobilin bagajına girdi. Bagaj kapağının kapanmasıyla küçük çocuk içeride mahsur kaldı.
Bir süre çocuklarından haber alamayan aile, onu bulmak için otomobille sokaklarda arama yaptı. Yaklaşık 2 saat süren arayış sırasında araçtan gelen sesleri fark eden aile, çocuğun bagajda kilitli kaldığını anladı.
Bagaj kapağını açamayan aile durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, otomobilin arka koltuğunu sökerek bagaja ulaştı. Sağlık durumu iyi olan çocuk, ekiplerin çalışmasının ardından kurtarılarak ailesine teslim edildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Sokak sokak aradıkları çocuk, otomobilin bagajından çıktı - Son Dakika
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