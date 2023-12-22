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Kayseri'de kavşakta kaza: 5 yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de kavşakta kaza: 5 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

22.12.2023 - 22:09,
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bekir Yıldız Bulvarı Metal Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen kazada E.G. idaresindeki 38 AIF 248 plakalı otomobil ile Y.Ş. idaresindeki 66 ABF 241 plakalı otomobil kaza yaptı. Kazada otomobillerde bulunan 5 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri\'de kavşakta kaza: 5 yaralı
Kaynak: İHA
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