Otoyolda Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
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Otoyolda Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Otoyolda Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Nazilli'de 11 direk ve 30 metre fens teli çalan şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

31.10.2024 12:43
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde otoyolda bulunan 11 direk ve 30 metre teli çalan hırsızlık şüphelisi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Aydın- Denizli Otoyolu Hamidiye Mahallesi mevkiinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 direk ve 30 metre fens teli kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. İhbar üzerine Nazillli İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri JASAT, Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ile Hamidiye Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından koordineli çalışma sonucu olay yeri ve çevresinde ile kamera incelemesi sonucu O.Ç. isimli şüpheli şahsın plakasını gizleyerek kamyonet ile gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli şahıs düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Otoyol Trafik Jandarması tarafından şüpheli şahsa 7 bin 287 TL trafik idari para cezası ile ehliyetine 2 ay el konularak araç trafikten men edildi. Başka bir şahsa sattığı çalıntı malzemelere de el konularak işletmeye teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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