Otoyolda piknik tüpü kaza yaptırdı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Otoyolda piknik tüpü kaza yaptırdı: 1 ölü, 3 yaralı

Anadolu otoyolu Düzce kesiminde tırdan yola düştüğü tahmin edilen piknik tüpüne çarpmamak için manevra yapan cip, bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Anadolu otoyolu Üçköprü mevkiinde meydana geldi. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

24.06.2024 21:35
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Otoyolda piknik tüpü kaza yaptırdı: 1 ölü, 3 yaralı

DÜZCE - Anadolu otoyolu Düzce kesiminde tırdan yola düştüğü tahmin edilen piknik tüpüne çarpmamak için manevra yapan cip, bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Anadolu otoyolu Üçköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametinden Ankara istikametine gitmekte olan Cemal S. idaresindeki 34 SB 2201 plakalı Opel marka cip, Üçköprü mevkisine geldiği esnada plakası alınamayan tırdan düştüğü tahmin edilen piknik tüpü yola fırladı. Tüpe çarpmamamak için manevra yapan cip sürücüsü Cemal S. aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada cip yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle cipte bulunan sürücü Cemal S., Ayten S., Esra Duygu D. ve Sevinay S. yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen ağır yaralanan Sevinay S. hayatını kaybetti.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Otoyolda piknik tüpü kaza yaptırdı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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